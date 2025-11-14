Mladi slovenski nogometaši kljub kazni nasprotnika klonili na Nizozemskem

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je na svoji četrti tekmi kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu leta 2027 tretjič izgubila. V gosteh je v Leeuwardnu proti Nizozemski izgubila z 0:2 (0:0), kljub temu da je imela večji del drugega polčasa na zelenici igralca več.

Oslabljena slovenska zasedba ima po štirih odigranih tekmah še naprej le točko in je na dnu skupine G, medtem ko so na prvih treh mestih Norveška (2 tekmi manj) s šestimi ter Nizozemska in Bosna in Hercegovina (obe tekma manj) s petimi točkami.

Precej okrnjena je bila zasedba selektorja Andreja Razdrha, med drugimi so manjkali kapetan Srđan Kuzmić, Jaka Čuber Potočnik, Dino Kojić, Mitja Ilenič in Žan Petrovič, v prvem polčasu praktično ni imela ničesar od igre.

Slovenci so nato le imeli žogo več v svoji posesti, mladi oranžni pa so bili tisti, ki so zadeli. Poku je po odbitku prišel do žoge na robu kazenskega prostora ter močno in s pomočjo vratnice sijajno zadel mimo nemočnega vratarja Lovra Štubljarja.

Tudi proti koncu so bili Nizozemci bližje tretjemu zadetku kot Slovenci prvemu.

Razdrhovi varovanci bodo naslednji kvalifikacijski tekmi odigrali konec marca prihodnje leto proti Bosni in Hercegovini (27.) in Norveški (31.).