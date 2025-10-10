Mladi slovenski nogometaši remizirali z Izraelom

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je na drugi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2027 na Madžarskem remizirala proti Izraelu, izid je bil 1:1. Naslednja tekma varovance selektorja Andreja Razdrha čaka v torek v Kopru, ko bo tekmec Bosna in Hercegovina.

Reprezentanca do 21 let tudi na tretji uradni tekmi ostaja brez zmage proti izraelskim vrstnikom. Po porazu in neodločenem izidu v kvalifikacijah za EP leta 2003 je tudi tokrat ostala brez treh točk. Osvojila je eno in s tem odprla račun po visokem porazu na Norveškem pretekli mesec (0:5).

Izraelci so prvi strel v okvir vrat sprožili v 50. minuti, ko je poskusil kapetan Tay Abed, vendar je bil Lovro Štubljar na mestu. Je bil pa izraelski kapetan z roba kazenskega prostora, morda ob predhodnem prekršku, natančnejši tri minute kasneje, ko je z levico z natančnim strelom premagal Štubljarja.

Luka Topalović, sicer član podmladka milanskega Interja, je bil edini slovenski strelec. FOTO: NK Domžale

Slovenski odgovor je bil hiter, potem ko je slabi dve minuti kasneje po podaji z leve strani z nekaj sreče do žoge prišel Luka Topalović in z desnico s strelom po tleh premagal Benyaminija.

V nadaljevanju pravih priložnosti tudi po svežnju menjav ni bilo. Na lestvici skupine G je po seriji neodločenih izidov s tremi točkami še naprej na vrhu Norveška, ki je odigrala le eno tekmo. Sledijo Izrael prav tako s tremi točkami, a s treh tekem. Nizozemska in Bosna sta osvojil dve točki po dveh odigranih tekmah, Slovenija pa je na dnu z eno.