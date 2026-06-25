Mladi zvezdnik BiH navdušil Ibrahimovića: Predstavila se je nova zvezda

Kerim Alajbegović se je na včerajšnji tekmi s Katarjem pokazal v najboljši luči. Z odličnim strelom izven kazenskega prostor je reprezentanco Bosne in Hercegovine v prvem polčasu popeljal v vodstvo, za svoj nastop pa si je prislužil tudi naziv igralca tekme.

Osemnajstletni krilni napadalec se je z včerajšnjo predstavo izstrelil med zvezde tega svetovenga prvenstva, tako meni nekdanji odlični napadalec in analitik za Fox Sports Zlatan Ibrahimović. »Vsi govorijo o golu, a zame gol ni najpomembnejši. Najpomembnejši je pogum. Osemnajstletnik na svetovnem prvenstvu, pod pristiskom, pred milijoni gledalcev, pa igra, kot da mu štadion pripada. To je redko,« je mladeniča v dresu BiH pohvalil 44-letni Šved.

Včeraj je postavil tudi mejnik, saj je postal najmlajši strelec na svetovnih prvenstvih, ki je zadetek dosegel izven kazenskega prostora. Na prvem mestu je prehitel francoskega napadalca Kyliana Mbappeja, ki prav tako na letošnjem mundialu igra odlično.

Zlatan Ibrahimović je na tem svetovnem prvenstvu v vlogi analitika za Fox Sports. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters

»Mnogi mladi igralci imajo talent. Talent je povsod. A talent brez osebnosti ne pomeni ničesar. Ko sem gledal Kerima, nisem videl mladega igralca, ki bi upal, da bo odigral dobro tekmo, videl sem igralca, ki je verjel, da je najboljši igralec na igrišču,« je Alajbegovića hvalil Ibrahimović. »Zadetek je bil čudovit, da. Tehnika je bila popolna, da. A tisto, kar me je navdušilo, je bila samozavest pred golom. Način, kako je zahteval žogo, kako je izkoristil trenutek. Veliki igralci ne čakajo na priložnosti, ustvarijo jih.«

BiH je prednost pred koncem polčasa še povečala po avtogolu vratarja Mahmuda Abunada, a so se Katarci kmalu pobrali in v izdihljajih prvega dela zadeli za znižanje zaostanka. V drugem polčasu je nato Ermin Mahmić s tretjim zadetkom postavil piko na i in potrdil zmagovalca obračuna.

Alajbegović in soigralci bodo tako s predstavami nadaljevali tudi v izločilnih bojih, saj so si matematično že zagotovili napredovanje kot ena izmed tretjeuvrščenih reprezentanc. Ibrahimović pa mladi senzaciji napoveduje veliko uspehov: »Ljudje bodo rekli, da je to začetek njegove kariere. Morda. A če bo ohranil to miselnost, se bo ta gol zapomnil kot trenutek, ko se je nogomet zavedel, kdo je Kerim Alajbegović. Svetovno prvenstvo je kraj, kjer se rojevajo zvezde. Danes se je predstavila nova.«