Mlajši brat velikega Barceloninega zvezdnika ima raje Ronalda kot Messija

Lamine Yamal se je vrni na naslovnice športnih medijev. V odkritem intervjuju je mladi španski reprezentant razkril nekaj podrobnosti, ki so takoj pritegnile pozornost svetovne javnosti. Odmevna je bil del, v katerem je govoril o svojem mlajšem bratu o svojem mlajšem bratu Keynu, koga od nogometnih zvezdnikov najbolj obožuje. Presenetljivo med njimi ni Lionela Messija.

»Všeč so mu Neymar, Pedri, Raphinha, pa tudi jaz ... No, in Cristiano Ronaldo,« je priznal Yamal. Omemba portugalskega zvezdnika, ki je dolga leta poosebljal največje rivalstvo z Messijem v španskem prvenstvu, je nemudoma sprožila buren odziv med navijači Barcelone ter znova obudila večne razprave o obeh nogometnih legendah.

Yamalova nedavna poškodbe mišice, zaradi katere je bil pod vprašajem njegov nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu, ga je soočila z bolečino.

»Nikoli prej nisem imel takšne poškodbe zadnje stegenske mišice in vedel sem, da okrevanje ne bo hitro. Strah me je bilo, da gre za resnejšo zadevo ali da se bo poškodba ponovila in bom izpustil svetovno prvenstvo,« je pojasnil.

Zdravniške napovedi so za Španijo in zanj ugodne, saj bo 18-letni zvezdnik pravočasno pripravljen za mudnialske tekme v skupini H, kjer se bo Španija pomerila z Urugvajem, Savdsko Arabijo in Zelenortskimi otoki.