Mlakar znova v Mariboru: Verjamem v zgodbo, verjamem v klub

NK Maribor je predstavil veliko poletno okrepitev. V Ljudski vrt se je vrnil Jan Mlakar, ki je v dveh obdobjih v vijoličastem dresu že pustil močan pečat. Sedemindvajsetletni napadalno naravnani vezist bo kot posojen igralec italijanske Pise za Maribor igral do konca sezone 2026/27, klub pa si je zagotovil tudi možnost trajnega odkupa.

Mlakar je za Maribor doslej odigral 72 tekem in dosegel 37 golov. V sezoni 2018/19 je z vijoličastimi osvojil naslov državnega prvaka, v sezoni 2020/21 pa je kot član Maribora postal še najboljši strelec slovenskega prvenstva.

Preverjena kakovost in igralec, ki pozna klub

Športni direktor Zlatko Zahović je poudaril, da Mlakarjev prihod Mariboru prinaša več možnosti v napadu, predvsem pa igralca, ki dobro razume klub in njegovo okolje.

Po vrnitvi Zlatka Zahovića na mesto športnega direktorja in Darka Milaniča na trenersko klop je NK Maribor zajel veter velikih sprememb. FOTO: Marko Vanovšek/Mediaspeed

»Povečali smo raznovrstnost v napadu, s preverjeno kakovostjo. Predvsem pa z igralcem, ki se poistoveti s klubom, navijači in vsem, kar predstavlja Maribor,« je dejal Zahović. »Jan je v najboljših nogometnih letih, od njega veliko pričakujemo, mi pa bomo naredili vse, da se bo tukaj zelo dobro počutil in izrazil svoje nogometne kvalitete.«

Ob tem je dodal, da Mlakar dobro ve, kam prihaja. Pozna Ljudski vrt, navijače in klub, v katerem je že ostal zapisan z velikimi črkami. Po Zahovićevih besedah je bila odločitev za vnovično sodelovanje spontana na obeh straneh.

Vrnitev brez dolgega prilagajanja

Za Mlakarjem je pestra klubska pot. Igral je za Brighton, Hajduk, Piso in Amiens, s slovensko reprezentanco pa nastopil tudi na evropskem prvenstvu v Nemčiji. V začetni enajsterici je začel vse štiri slovenske tekme, proti Danski, Srbiji, Angliji in Portugalski.

»Z ene strani je enostavno, kar se tiče prilagajanja, saj s tem ne bom izgubljal časa. Po drugi strani pa gre tudi za odgovornost, ker sem prišel nazaj z željo, da te stvari še nadgradim,« je ob vrnitvi dejal Mlakar.

Dogajanje v Ljudskem vrtu je spremljal tudi med igranjem v tujini.

»Nekaj igralcev poznam, z nekaterimi smo že prej igrali skupaj. Ostale bom še spoznal. Veliko stvari sem slišal tudi od brata, že prej pa sem bil veliko v stiku z Janom Repasom, tako da sem bil nekako ves čas vpet v to zgodbo. Res nimam niti občutka, da je minilo že toliko časa, odkar sem bil nazadnje tukaj,« je dejal.

Pri odločitvi za vrnitev v Maribor je imel pomembno vlogo tudi njegov brat, ki je pozimi podpisal za vijoličaste.

»Ko je brat podpisal, sem bil seveda res vesel zanj. Vedel sem, v kakšen klub prihaja in kako je tukaj za vse poskrbljeno. Zdaj pa sem še toliko bolj vesel, da sem tudi jaz tukaj. Verjamem v zgodbo, verjamem v klub,« je poudaril Mlakar.

Jan Mlakar je bil del odličnega pohoda slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu v Nemčiji. FOTO: Pavel Mikheyev/Reuters

Cilj je čim hitrejša vrnitev v ritem

Mlakar se želi čim prej vrniti v tekmovalni ritem.

»Kdaj bo to, bodo odločili kondicijski štab oziroma trener in njegovi pomočniki. Jaz se počutim dobro, to poletje sem izkoristil za fizično pripravo. Verjetno bom prvih nekaj dni delal nekoliko bolj prilagojeno, ampak ciljam na to, da bom za prvo tekmo že na dobri ravni,« je dejal.

Ob vrnitvi v Maribor bo nosil dres s številko 17. Od začetka projekta 3.0 pričakuje predvsem postopno gradnjo stabilnosti in močnejšo povezanost med ekipo ter navijači.

»S klubom moramo vsi skupaj delati majhne korake, najti stabilnost in poskrbeti, da bodo gledalci na stadionu začeli uživati. Videti morajo, da se borimo in da dajemo vse od sebe,« je sklenil Mlakar.

Že prej so se ekipi pridružili vratar Ivan Lainović, Miha Blažič in Behar Feta.