Mlinarji pridno nabirajo točke

Na uvodni teklmi 6. kola domačega nogometnega prvenstva so Radomljani nadaljevali dobre predstave te sezone. Igralci Jugoslava Trenčovskega so po uspehih proti Domžalam in Kopru vpisali še tretjo zaporedno zmago. Junak je bil z dvema goloma Matej Malenšek, ki je tudi trenutno najboljši strelec lige. Izbranci Milana Anđelkovića na drugi strani niso ravno v lepem obdobju, saj so doživeli že četrti zaporedni poraz in so prejeli že 12 zadetkov na petih tekmah, čeprav so danes povedli. Tako ostajajo pri treh točkah, Radomljani pa so pod vrhom lestvice z devetimi.

Radomlje: Primorje 3:1 (0:0) Športni park Domžale, gledalcev 300, sodniki Tozan, Vidali, Knafelc. Strelci: 0:1 Zavnik (70.), 1:1 Malenšek (73.), 2:1 Malenšek (76.), 3:1 Martinčič (81.). Radomlje: Pridgar, Vukasović, Mamić, Klampfer, Ćalušić, Gnjatić, Pogačar (od 79. Žaler), Vokić (od 84. Jelen), Chinoso Juvančič (od 62. Martinčič), Malenšek (od 84. Jojić), Kukovec (od 79. Krapuhin). Primorje: Pintol, Stožinič, Petek, Melentijević, Klemenčič, Jermol (od 87. Rak), Bešir, Ignjatović (od 46. Demirović), Suljanović (od 63. Zavnik), Kadrić (od 87. Rafiu), Murillo (od 75. Gulič).

Največjo priložnost v prvem polčasu so imeli Ajdovci v 45. minuti, ko je Haris Kadrić prišel do odprtega strela v osrčju kazenskega prostora, toda zadel le vratnico. Po desetih sekundah drugega polčasa je imel še Roger Murillo izjemno priložnost za vodilni zadetek, ko je lepo prišel do strela s 14 metrov, a tudi on žogo poslal malo mimo cilja. In čeprav je Primorje v uvodnih minutah delovalo podjetnejše, pa je v 57. minuti Matej Malenšek zagrozil na drugi strani, ko je tudi on zadel vratnico. Le malce zatem je pred Denisa Pintola prišel še Nino Vukasović, toda ajdovski vratar je bil uspešnejši.

Radomeljski vratar Samo Pridgar pa je v 63. minuti dobil nov dvoboj z Murillom, a v 70. minuti le moral pobrati žogo iz svoje mreže. Po podaji z desne strani je najprej z glavo iz bližine poskusil Kadrić, Pridgar je žogo odbil, a do nje je prišel Matic Zavnik in jo spravil čez črto za 1:0. Toda mlinarji so hitro izenačili, v 73. minuti je Malenšek po podaji Vokića prišel do žoge za ajdovsko obrambo in nato iz kar ostrega kota z desne strani matiral Pintola za svoj četrti zadetek. S tem se je na prvem mestu lestvice strelcev pridružil Franku Kovačeviću iz Celja.

Že čez tri minute je s petim golom sam ostal na vrhu strelske lestvice, ko je iz bližine unovčil še podajo Andreja Pogačarja z leve strani. Zmagovalca je odločil Jaša Martinčič v 81. minuti, ko je natančno meril z roba kazenskega prostora za 3:1.

Radomlje bodo v 6. krogu prihodnjo soboto gostovale v Mariboru, Primorje pa bo dan pozneje gostilo Olimpijo.