Mnoge nogometaše bi znižanje plač zelo prizadelo

FIFA do konca junija odpovedala vse tekme

Svetovna nogometna zveza (FIFA) je zaradi pandemije koronavirusa do konca junija odpovedala vsa tekmovanja in prijateljske dvoboje pod njenim okriljem. Med odpovedanimi tekmami je tudi junijski finale lige narodov Severne in Srednje Amerike ter Karibov (CONCACAF).

Ljubljana – V Mednarodnem združenju profesionalnih nogometašev (FIFPro) so zelo zaskrbljeni zaradi negotovega položaja, v katerem so se zaradi pandemije novega koronavirusa znašli poklicni igralci nogometa. Mnoge bi namreč morebitno znižanje plač zelo prizadelo.»Večina nogometašev zasluži toliko delavci. Povprečni dohodki igralcev še zdaleč nisi tako veliki, kot domnevajo ljudje; pogosto se njihove plače gibljejo okrog povprečnega nacionalnega dohodka,« je za Reuters povedal, generalni sekretar združenja FIFPro. Kot je pristavil, obstajajo po vsem svetu številni nogometaši z minimalno plačo, sleherno znižanje pa bi utegnilo imeti zanje drastične osebne posledice.»Zaskrbljeni smo, da v nekaterih delih sveta mnogi klubi že sprejemajo enostranske odločitve glede odpuščanj in znižanja plačil pod pogoji, ki si jih igralci preprosto ne morejo privoščiti. Zavedamo se, da je večina klubov v resnih denarnih težavah, vendar pa smo opazili primere neodgovornih in ciničnih odzivov, ko odgovorni izkoriščajo razmere, da bi se znebili igralcev,« je opozoril Baer-Hoffmann.Predstavnik združenja nogometašev podpira odločitev Evropske nogometne zveze (UEFA), ki je pozvala evropske lige, naj skušajo končati prvenstva s tekmami, četudi bi jih morali odigrati pred praznimi tribunami. Zato je še toliko bolj presenečen nad razmišljanjem v Belgiji, kjer nameravajo končati sezono in za prvaka razglasiti Brugge. »Če bomo sprejemali takšne odločitve, bomo imeli številne negativne posledice. Za številne igralce to ne bo dobro, za nameček bodo na slabšem tudi navijači,« je sklenil Baer-Hoffmann.