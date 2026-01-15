Močna opozicija Wengerjevi revoluciji

Pravilo o prepovedanem položaju se v nogometni zgodovini le redko spreminja, nazadnje leta 1990 in pred tem leta 1925. Tudi novi načrti sprememb, ki jih je predlagal dolgoletni trener Arsenala in sedanji vodja globalnega razvoja nogometa pri Svetovni nogometni zvezi (Fifa), Arsene Wenger, niso blizu realizacije.

Šestinsedemdesetletni Francoz je mednarodnemu odboru za nogometna pravila Ifab tako imenovani Wengerjev zakon predlagal leta 2020. Spremenjeno pravilo bi pomenilo, da napadalec ne bil v prepovedanem položaju, če bi bil katerikoli del njegovega telesa na isti navidezni črti kot branilec. Načrt je podprl predsednik Fife Gianni Infantino, a Britanske nogometne zveze uvedbi nasprotujejo.

Kot je poročal The Times se bojijo, da bi načrti povzročili »velike spremembe« in jih označili za »preveč drastične«, saj bi morali branilci igrati bližje golu. Britanska združenja je podprla tudi Evropska nogometna zveza. Zveze si zato želijo kompromisa, v okviru katerega bi bil napadalec v prepovedanem položaju, če je del trupa pred branilcem, a se noge, stopala in glava ne bi merile.

Fifa si želi, da Ifab prihodnji mesec odobri nove preizkuse sprememb na nogometnih igriščih, a je pot do sprejetja še dolga. Po pisanju britanskega BBC-ja bi bile spremembe v primeru uspešnih preizkusov lahko uvedene v sezoni 2028/29.