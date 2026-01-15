  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Močna opozicija Wengerjevi revoluciji

    Uefa in Britanske nogometne zveze nasprotujejo uvedbi Wengerjevega zakona o prepovedanem položaju. Načrt je po njihovem mnenju preveč drastičen.
    Arsene Wenger si želi spremeniti pravilo o prepovedanem položaju. FOTO: Jeenah Moon/Reuters
    Galerija
    Arsene Wenger si želi spremeniti pravilo o prepovedanem položaju. FOTO: Jeenah Moon/Reuters
    Tim Erman
    15. 1. 2026 | 10:38
    15. 1. 2026 | 10:40
    1:59
    A+A-

    Pravilo o prepovedanem položaju se v nogometni zgodovini le redko spreminja, nazadnje leta 1990 in pred tem leta 1925. Tudi novi načrti sprememb, ki jih je predlagal dolgoletni trener Arsenala in sedanji vodja globalnega razvoja nogometa pri Svetovni nogometni zvezi (Fifa), Arsene Wenger, niso blizu realizacije.

    image_alt
    Brez skrbi, videli bomo zadnji ples Messija in Ronalda

    Šestinsedemdesetletni Francoz je mednarodnemu odboru za nogometna pravila Ifab tako imenovani Wengerjev zakon predlagal leta 2020. Spremenjeno pravilo bi pomenilo, da napadalec ne bil v prepovedanem položaju, če bi bil katerikoli del njegovega telesa na isti navidezni črti kot branilec. Načrt je podprl predsednik Fife Gianni Infantino, a Britanske nogometne zveze uvedbi nasprotujejo.

    Kot je poročal The Times se bojijo, da bi načrti povzročili »velike spremembe« in jih označili za »preveč drastične«, saj bi morali branilci igrati bližje golu. Britanska združenja je podprla tudi Evropska nogometna zveza. Zveze si zato želijo kompromisa, v okviru katerega bi bil napadalec v prepovedanem položaju, če je del trupa pred branilcem, a se noge, stopala in glava ne bi merile. 

    Fifa si želi, da Ifab prihodnji mesec odobri nove preizkuse sprememb na nogometnih igriščih, a je pot do sprejetja še dolga. Po pisanju britanskega BBC-ja bi bile spremembe v primeru uspešnih preizkusov lahko uvedene v sezoni 2028/29.

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Real Madrid

    Drugoligaš v zadnjih sekundah šokiral novega trenerja

    Real Madrid je na prvi tekmi pod vodstvom Alvara Arbeloe v osmini finala španskega kraljevega pokala izgubil proti drugoligašu Albaceteju.
    15. 1. 2026 | 07:29
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Afriški pokal narodov

    Mane prekrižal račune Salahu, v finalu tudi Maročani

    Senegalska nogometna reprezentanca se je kot prva uvrstila v finale letošnjega afriškega prvenstva, v katerem se bo pomerila z izbrano vrsto Maroka.
    14. 1. 2026 | 21:38
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Futsal Euro 2026

    Tudi ko igrajo človek ne jezi se, šteje le rezultat

    Slovenska futsal reprezentanca je začela priprave na domače evropsko prvenstvo. Osnovni cilj preboj iz skupine, želje veliko višje.
    Nejc Grilc 14. 1. 2026 | 15:20
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    OP Avstralije

    Kaja Juvan v prvem kolu z nekdanjo zmagovalko Wimbledona

    Tamara Zidanšek je izgubila v zadnjem krogu kvalifikacij za OP Avstralije, na katerem bosta v glavnem delu turnirja nastopili dve Slovenki.
    15. 1. 2026 | 07:54
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Štart spektakla

    Bodo Danci dokončali zbirko? Bodo Slovenci med »temnimi konji«?

    Danes začetek 17. eura v rokometu s štirimi tekmami. Danska z dvema asoma velik favorit. Janc in Kodrin: Negativi prepovedan vstop! Obetajo se presenečenja.
    Peter Zalokar 15. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    Janez Tomažič 14. 1. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Delova osebnost leta
    Slavnostna razglasitev

    Delova osebnost leta 2025 je Nika Kovač

    Pobuda My Voice, My Choice je povezala ljudi v skupnost na globalni ravni. Je prva evropska državljanska pobuda, ki jo je podprl evropski parlament.
    14. 1. 2026 | 11:48
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    LeBronov agent predlagal zanimivo menjavo in razburil Los Angeles

    Košarkarji Los Angeles Lakers so z eno najboljših predstav sezone s 141:116 premagali Atlanto. V ospredju pa so znova govorice o menjavi, kriv je Jamesov agent.
    Nejc Grilc 14. 1. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Vrhunski smučarski tekač brez dlake na jeziku o goljufijah v skokih

    Izjave Mike Vermeulna, ki je nekoč tekmoval v nordijski kombinaciji, so v skakalnih krogih dvignile obilo prahu.
    Miha Šimnovec 14. 1. 2026 | 19:34
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več

    Več iz teme

    FifaGianni Infantinonogometna pravilaIFABArsene Wengerprepovedan položajEvropska nogometna zveza

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Spremembe pravil

    Močna opozicija Wengerjevi revoluciji

    Uefa in Britanske nogometne zveze nasprotujejo uvedbi Wengerjevega zakona o prepovedanem položaju. Načrt je po njihovem mnenju preveč drastičen.
    Tim Erman 15. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Več tisoč žrtev

    Trump: Pobijanja v Iranu je konec, a ne izključujemo vojaškega posredovanja

    Iranske oblasti trdijo, da so med protivladnimi protesti aretirale številne protestnike, a jih niso obsodile na smrt.
    15. 1. 2026 | 10:10
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Osebna asistenca

    Še ena bitka med ministroma za finance in za delo

    Invalidske organizacije in svojci so kritični do sindikalnih pozivov po nujnem sprejetju zakona. Lani je država namenila 242 milijonov evrov.
    Barbara Hočevar 15. 1. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Jodi Ellen Malpas

    Zdravila za svojo bolezen še nisem našla in nisem prepričana, da si ga želim

    Pisateljica Jodi Ellen Malpas razkriva, kako naivna je bila ob začetku kariere, kakšni moški jo privlačijo in zakaj včasih piše iz njihove perspektive.
    Teja Roglič 15. 1. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Omejevanje umetne inteligence

    Omrežje X sprejelo ukrepe za omejitev orodja, ki ustvarja otroško pornografijo

    Zaradi ostrega mednarodnega odziva so bili pri omrežju X primorani sprejeti varnostne ukrepe, ki naj bi omejili sposobnosti njihovega klepetalnega robota grok.
    15. 1. 2026 | 08:47
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Osebna asistenca

    Še ena bitka med ministroma za finance in za delo

    Invalidske organizacije in svojci so kritični do sindikalnih pozivov po nujnem sprejetju zakona. Lani je država namenila 242 milijonov evrov.
    Barbara Hočevar 15. 1. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Jodi Ellen Malpas

    Zdravila za svojo bolezen še nisem našla in nisem prepričana, da si ga želim

    Pisateljica Jodi Ellen Malpas razkriva, kako naivna je bila ob začetku kariere, kakšni moški jo privlačijo in zakaj včasih piše iz njihove perspektive.
    Teja Roglič 15. 1. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Omejevanje umetne inteligence

    Omrežje X sprejelo ukrepe za omejitev orodja, ki ustvarja otroško pornografijo

    Zaradi ostrega mednarodnega odziva so bili pri omrežju X primorani sprejeti varnostne ukrepe, ki naj bi omejili sposobnosti njihovega klepetalnega robota grok.
    15. 1. 2026 | 08:47
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo