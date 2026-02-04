Modrić je najboljši vezist, Mbappe pa naj ostane v Realu

Legendarni argentinski nogometaš Jorge Valdano je v pogovoru za navijaški portal MilanNews spregovoril o Kylianu Mbappéju in Luki Modriću, ki tudi pri skoraj 41 letih ostaja eden ključnih igralcev AC Milana v serie A.

»Modrić je svetovni razred, prava nogometna mašina. Je najbolj izjemen vezist, kar jih je nogomet videl v zadnjih desetletjih. Govorimo o ‘čustvenem’ igralcu, ki je v resnici definiral celotno nogometno obdobje. Ob tem gre za vrhunskega profesionalca, ki zna tudi trpeti na igrišču – igralca, ki vedno dela v dobro ekipe in kluba,« je poudaril Valdano.

Modrić ima posebno mesto v zgodovini Reala

Po njegovem mnenju ima Modrić posebno mesto tudi v zgodovini madridskega Reala. »Zasedati svoje mesto v zgodovini Real Madrida je izjemno zahtevno. A da, Modrić sodi v skupino nogometašev, ki so močno zaznamovali klubsko zgodovino. Številni naslovi v ligi prvakov, osvojeni v tem dresu, so najboljši dokaz,« je dodal nekdanji argentinski reprezentant.

Jorge Valdano FOTO: Xabier Cañas/wikipedia

Valdano se je dotaknil tudi Kyliana Mbappéja, znanega navijača Milana, in vprašanja, ali bi Francoz lahko kariero nekoč sklenil v rdeče-črnem dresu. »Upam, da ne. Želim si, da bi vso kariero preživel pri Realu,« je dejal. Na namig, da bi se to lahko zgodilo v poznejših letih, je v smehu pristavil: »Tudi takrat, ko bo star.«

Jorge Valdano je kot napadalec v finalu svetovnega prvenstva leta 1986 dosegel gol proti Zahodni Nemčiji. V klubski karieri je igral za Newell’s Old Boys, Alavés, Real Zaragozo in Real Madrid.