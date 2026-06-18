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Nogomet

Modrić po porazu: Dotaknil sem se ga le rahlo, a dovolj za prekršek

Hrvaška reprezentanca je izgubila prvi dvoboj svetovnega prvenstva, a hrvaški kapetan Luka Modrić verjame, da bo igralcem uspelo popraviti napake.
Luka Modrić je na začetku tekme storil prekršek za kazenski strel Angležev. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
Galerija
Luka Modrić je na začetku tekme storil prekršek za kazenski strel Angležev. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
T. E.
18. 6. 2026 | 08:41
18. 6. 2026 | 08:50
3:19
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Hrvaška nogometna reprezentanca je kljub borbeni predstavi proti Angležem ostala praznih rok. Dvakrat se je Hrvaška po zaostanku še pobrala, za zadetka v drugem polčasu pa ni imela odgovora. 

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Trije levi so v vodstvo prvič prišli po uspešno izvedenem kazenskem strelu napadalca Harryja Kana, prekršek nad angleškim krilnim napadalcem Nonijem Maduekejem pa je storil hrvaški vezist Luka Modrić. »Dotaknil sem se ga le rahlo, dovolj, da je bil prekršek. Na žalost ga nisem videl. Tako pač je,« je po tekmi za Hrvaško javno radiotelevizijo (HRT) povedal Modrić. 

Prvi poskus Kana z enajstih metrov je vratar Dominik Livaković ubranil, a je prehitro zapustil golovo črto, zato je Kane dobil še eno priložnost, ki jo je izkoristil. »Pravijo, da je Livi malo prestopil črto, sam posnetka še nisem videl, a včasih se osredotočijo na vsako podrobnost in vsako malenkost, včasih pa ne. Škoda, a ne morem komentirati, če tega nisem videl, ali je res šlo za ponovitev ali ne,« je izpostavil 40-letni kapetan. 

Odgovor Hrvatov je sledil v 36. minuti po odličnem zadetku Martina Baturine. Pred polčasom sta padla še dva zadetka, najprej je drugič zadel Harry Kane, nato je rezultat poravnal Petar Musa. Kmalu po prihodu iz slačilnice je za Angleže zabil zvezdnik madridskega Reala Jude Bellingham, v zadnjih minutah tekme pa je končni rezultat postavil Marcus Rashford. »V prvi polovici je bilo nekaj dobrih stvari. Na turnirjih je odločilno, da se doseže prvi gol, to pa je bila šele naša druga tekma. Imamo šest dni časa, da popravimo napake, in prepričan sem, da nam bo to uspelo ter da bo šlo veliko bolje,« je prepričan Modrić. 

Hrvaški selektor Zlatko Dalić pa je izpostavil predvsem slabo igro v drugem delu dvoboja. »Hud poraz. V drugi polovici smo igrali slabo, še posebej na začetku. V prvi polovici so dosegli dva gola iz standardnih situacij, prvega iz enajstmetrovke, drugega pa iz kota. Na igrišču smo se dobro razporedili, vendar nekaterih stvari nismo izvedli pravilno. Tretji gol smo prejeli že na začetku drugega polčasa in po tem je bilo težko ponovno priti v igro,« je za HRT povedal strateg. »Golov v drugem polčasu trenutno ne morem veliko komentirati. Bila je dolga podaja; nismo se dobro odzvali in je nismo ustavili. Slabo smo se uskladili.«

Harry Kane je dvakrat zadel v polno za Angleže. FOTO: Paul Ellis/AFP
Harry Kane je dvakrat zadel v polno za Angleže. FOTO: Paul Ellis/AFP

Hrvaška je po uvodnem porazu na zadnjem mestu v skupini L, v kateri se je zmage veselila tudi Gana. Hrvati bodo naslednjo tekmo odigrali 24. junija s Panamo. 

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