Modrić po tekmi z lepo gesto presenetil Vipotnika

Slovenija je sinoči v Varaždinu pred 7000 gledalci izgubila pripravljalno tekmo s Hrvaško. Na zelenici je bilo napeto vse do zadnje minute, a se dogajanje ni zaključilo niti po zadnjem sodnikovem žvižgu.

Slovenci so se na dvoboju dobro odrezali, Andraž Šporar je deset minut pred koncem izničil zadetek hrvaškega maestra Luke Modrića (51. minuta) in kazalo je na delitev točk, ko je v 93. minuti zmago Hrvatom priboril Mario Pašalić. Za hrvaško reprezentanco je bila to zadnja tekma pred odhodom na bližnje svetovno prvenstvo, na katerem bodo nastopili v skupini L z Anglijo, Gano in Panamo. Varovanci selektorja Boštjana Cesarja bodo morali na naslednjo reprezentančno akcijo počakati do septembra, ko se bodo v Uefini ligi narodov pomerili s Škoti.

Po tekmi je za lepo gesto poskrbel Modrić, ki je slovenskemu napadalcu Žanu Vipotniku predal nagrado za najboljšega strelca angleškega championshipa. Konjičan je blestel v dresu Swansea Cityja, za katerega je v minuli sezoni drugorazrednega tekmovanja zabil 23 zadetkov. V zgodbo valižanskega Swanseaja je vpet tudi Modrić, ki je solastnik kluba. Štiriindvajsetletnik je z odličnimi predstavami vzbudil interes več klubov, ob tem naj bi se za njegov prestop najbolj ogreli pri West Hamu.