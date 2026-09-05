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Nogomet

Modrić še ni rekel zadnje: pri 40 letih ostaja kapetan Hrvaške

Štiridesetletni kapetan je potrdil, da ostaja na voljo Hrvaški, selektor pa ga bo uvrstil na seznam za začetek nove sezone lige narodov.
Luka Modrić je 2. septembra prejel novo veliko priznanje, saj je bil na prireditvi Gran Gala del Calcio v milanski Scali izbran v idealno enajsterico serie A za sezono 2025/26. FOTO: Piero Cruciatti/AFP
Galerija
Luka Modrić je 2. septembra prejel novo veliko priznanje, saj je bil na prireditvi Gran Gala del Calcio v milanski Scali izbran v idealno enajsterico serie A za sezono 2025/26. FOTO: Piero Cruciatti/AFP
B. P., STA
5. 9. 2026 | 12:30
2:14
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Kapetan hrvaške nogometne reprezentance Luka Modrić bo še naprej igral za izbrano vrsto. Štiridesetletnik je selektorju Slavenu Biliću in predsedniku Hrvaške nogometne zveze Marijanu Kustiću potrdil, da ostaja na voljo tudi za novo sezono lige narodov.

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Modrić bo tako na seznamu igralcev, ki ga bo Bilić objavil v ponedeljek pred tekmami proti Češki, Španiji in Angliji. Hrvaški kapetan je doslej za reprezentanco zbral že 202 nastopa, s čimer je prepričljivo njen rekorder.

Po 14 letih znova z Bilićem

Odločitev je posebej razveselila Bilića, ki bo z Modrićem znova sodeloval prvič po 14 letih.

»Seveda sem izjemno zadovoljen s to Lukovo odločitvijo, saj vsi vemo, kaj predstavlja in kaj pomeni za Hrvaško, tako na igrišču kot zunaj njega. Še posebej me veseli, da bova po 14 letih spet sodelovala in si delila močno ambicijo, da bi bila Hrvaška kakovostna in uspešna ekipa, ki se enakovredno kosa z najboljšimi na svetu,« je dejal selektor.

Modrićeva reprezentančna kariera se je začela že marca 2006, v dveh desetletjih pa je Hrvaško popeljal do največjih uspehov v njeni zgodovini. Med drugim je bil kapetan ekipe, ki je leta 2018 osvojila drugo mesto na svetovnem prvenstvu, štiri leta pozneje pa še bron.

Pred Hrvaško zahteven začetek

Bilić bo seznam igralcev predstavil v ponedeljek pred septembrskim zborom. Hrvaško najprej 26. septembra čaka gostovanje pri Češki v Pragi, tri dni pozneje še obračun s Španijo v Sevilli. Nato bo 3. oktobra na Reki gostila Anglijo, 6. oktobra pa v Splitu ponovno Španijo.

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NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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