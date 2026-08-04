Modrić se vrača na derbiju, Amorim opozarja: Tudi on si mora izboriti mesto

Luka Modrić se vrača na igrišče. Novi trener Milana Ruben Amorim je potrdil, da bo 40-letni hrvaški zvezdnik dobil priložnost na sredinem pripravljalnem derbiju proti Interju v Perthu.

»Modrić bo igral. Na derbiju bodo vsi dobili določeno minutažo. Za trening nimamo veliko časa, saj si tekme sledijo druga za drugo, zato praktično treniramo skozi dvoboje. Obremenitev moramo razporediti pametno,« je pojasnil portugalski trener.

Modrić se je soigralcem v Avstraliji pridružil pozneje, potem ko je s Hrvaško nastopil na svojem petem svetovnem prvenstvu in se nato odpravil na dopust. Ker je opravil šele nekaj skupnih treningov, bo Amorim njegovo obremenitev povečeval previdno.

»Luka je izjemno skromen in ne mara vse pozornosti, ki je je deležen. Veliko smo storili, da bi ga obdržali še vsaj eno sezono, zato sem zelo zadovoljen, da ga imamo,« je pred dvobojem povedal Amorim.

Tudi legenda si bo morala izboriti mesto

Čeprav je Modrić eden najbolj izkušenih in najuspešnejših nogometašev v moštvu, mu Amorim ne namerava zagotoviti mesta v začetni enajsterici. Obravnaval ga bo enako kot preostale igralce, ob tem pa se zaveda, da ima v moštvu nogometaša, ki mu lahko veliko ponudi tako na igrišču kot zunaj njega.

Luka Modrić je s Hrvaško na svetovnem prvenstvu 2026 izpadel v prvem krogu izločilnih bojev, potem ko je Portugalska slavila z 2:1. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

»Ima ogromno izkušenj, toda obravnaval ga bom kot vsakega drugega igralca. Za svoje mesto v ekipi se bo moral boriti, a jasno je, da je poseben,« je poudaril Amorim.

Milan je 23. julija uradno potrdil, da je Modrić pogodbo podaljšal do 30. junija 2027. V svoji prvi sezoni v rdeče-črnem dresu je zbral 37 nastopov in dosegel dva gola, septembra pa bo dopolnil že 41 let.

Prvi derbi nove sezone na drugem koncu sveta

Pripravljalni obračun Milana in Interja bo v sredo ob 13. uri po srednjeevropskem času na stadionu Optus v Perthu. Mestna tekmeca bosta prijateljski derbi zunaj Italije odigrala četrtič in prvič po letu 2015, ko je Milan v kitajskem Shenzhenu zmagal z 1:0.

Za Modrića bo tekma pomenila začetek druge sezone pri Milanu, za Amorima pa prvo priložnost, da hrvaškega vezista preizkusi v svojem sistemu. Portugalski trener želi zgraditi moštvo z večjim nadzorom nad žogo, pri tem pa bodo Modrićeve izkušnje, pregled nad igro in hitrost odločanja med njegovimi pomembnejšimi aduti.

»V Milanu moraš zmagati vsako tekmo, zato je prava miselnost odločilna. Če bomo sezono začeli s tem moštvom, sem prepričan, da bomo konkurenčni in sposobni premagati vsakogar,« je sklenil Amorim.