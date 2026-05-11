Modrića pregnali, z Mbappéjem so se osramotili

Novinar madridskega medija AS Tomas Roncero je po porazu madridskega Reala proti Barceloni z 0:2 ostro obračunal z vodstvom kluba, trenerjem in tudi zvezdnikom Kylianom Mbappéjem. Po njegovem mnenju je poraz razkril vse slabosti moštva.

»Skoraj smo se 'madridisti' s tem že sprijaznili. Poraz ni bil potop, je pa jasno pokazal vse naše pomanjkljivosti,« je dejal Roncero in dodal, da klub nazaduje že od osvojitve 15. evropskega naslova. Posebej je izpostavil odhod Luke Modrića: »Njemu niso dovolili ostati. Rekli so mu, naj gre.«

Realu manjka kakovosti in avtoritete

Po njegovem Realu danes manjka kakovosti in avtoritete: »To ni več tista strašljiva ekipa izpred nekaj let. Slabo smo kupovali in to je treba povedati jasno in glasno.« Rešitev vidi v popolni prenovi moštva, podobni tisti iz leta 2009 pod vodstvom Florentina Péreza.

Luka Modrić je lani zapustil Madrid in se preselil v AC Milan. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters

Najostrejše kritike je namenil Mbappéju, ki zaradi težav ni odpotoval z ekipo, med tekmo pa je na družbenih omrežjih objavil »Hala Madrid«. Njegov komentar se pod črto glasi: Modrića smo odgnali, z Mbappéjem pa smo se kot klub sramotno sesuli.

»Če ne moreš igrati, vseeno sedeš na letalo in podpiraš soigralce. Začenjam misliti, da se Mbappé poigrava z nami,« je bil neposreden Roncero. Ob tem je dodal še bolečo primerjavo: »Brez Mbappéja je bil Real evropski in španski prvak. Z njim nimamo ne prvenstva, ne lige prvakov, ne pokala.«