Mogoče tudi videti, kako je Slovenija premagala Poljsko in Izrael

V tekmi s Poljsko je lanskega septembra blestel tudi Josip Iličić. FOTO: AFP

Evropska nogometna zveza (Uefa) je omogočila navdušencem nad nogometom možnost ogleda tekem, povzetkov tekem ali zgolj golov posameznih nogometašev tudi v času, ko nogometna družina ne igra tekem zavoljo prisilnega počitka, povezanega s pojavom koronavirusa. Navijači imajo namreč brezplačno na voljo Uefino televizijo, ki deluje na različnih platformah mobilnih telefonov in tudi spletni strani Uefa TV Navijači v zadnjih tednih gotovo pogrešajo adrenalin, ki ga prinaša vrhunski nogomet, v zaostrenih in negotovih razmerah, v katerih živijo v času bitke s koronavirusom, šteje tudi to. Ogledi tekem so možni tudi prek Apple TV, Android TV in Amazon Fire TV. Na voljo so tekme, povzetki tekem in goli s preteklih tekmovanj pod dežnikom Uefe, navijači slovenske reprezentance denimo lahko podoživijo tudi spektakularno septembrsko obdobje, v katerem je reprezentanca selektorjav dveh tekmah zmlelain, toda pozneje zapravila priigrano izhodišče v boju za euro 2020, ki bo po novem resda med 11. junijem in 11. julijem 2021.