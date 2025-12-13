Mohamed Salah morda odigral zadnjo tekmo za Liverpool, Arne Slot: Ni več dilem

Mohamed Salah je tudi tekmo 16. kola angleške premier lige med njegovim Liverpoolom in Brightonom, ki so jo rdeči dobili z 2:0, začel s klopi. Po tem, ko je še teden dni nazaj ostro govoril o vodstvu kluba, se je danes zdelo, da Egipčan igra zelo dobro. Izkazal se je celo z asistenco pri drugem zadetku današnjega junaka tekme Huga Ekitikeja, ki je sicer prvi zadetek dosegel po vsega 46 sekundah igre.

Trener Liverpoola Arne Slot je po tekmi moral odgovarjati predvsem na vprašanja o Salahu, ki je v zadnjem obdobju več na klopi kot v igri. »Ni nobene dileme, ki bi jo bilo treba razrešiti«, je povedal Nizozemec. Spomnimo, minuli teden je Egipčan obtožil klub, da ga je »vrgel pod avtobus«, potem ko je tekmo proti Leedsu, ki se je končala s 3:3, spremljal le s klopi za rezervne nogometaše.

Danes že četrtič zapored tekme ni začel v udarni enajsterici, a zavoljo poškodbe Joeja Gomeza je v igro vstopil že v 26. minuti. Po tem, ko je po slabi uri igre asistiral pri zadetku Huga Ekitikeja, pa je Arne Slot mnenja, da se mu je Salah odkupil. »Nimam razloga, da si ne bi želel, da ostane. S svojimi igralci se pogovarjaš, kadar si s čim zadovoljen ali nezadovoljen, vendar po tem, kar se je zgodilo proti Leedsu, zame ni ničesar več, o čemer bi bilo treba govoriti.«

Mohamed Salah je iz Rome v Liverpool prišel pred sezono 2017/18, zdaj pa je že zapisan med klubske legende. FOTO: Paul Ellis/AFP

Proti Interju je počival zaradi predolgega jezika

Slot je potrdil, da je moral Salah tekmo lige prvakov proti milanskem Interju izpustiti prav zaradi neprimernih komentarjev. »Vsak trener sprejema različne odločitve. On ni bil vključen v tekmo proti Interju in včeraj sem se pogovoril z njim. Ne bom govoril o podrobnostih pogovora, a mislim, da dejanja govorijo glasneje od izrečenega. Bil je znova v kadru in ko sem moral opraviti prve menjave, sem ga poslal v igro. In igral je tako, kot bi si želel vsak navijač, vključno z mano,« je dejal strateg Liverpoola.

Ko je Jürgen Klopp mesto Liverpoolovega trenerja predal Arneju Slotu, se je zdelo, da gre za letečo menjavo in da bodo rdeči še vedno nadaljevali z izjemnimi rezultati. A pot do vrha je za Slota vse prej kot enostavna. FOTO: Phil Noble/Reuters

Triintridesetletni Salah bo sedaj odpotoval na afriški pokal narodov, ki traja od 21. decembra do 18. januarja, v tem obdobju pa klubi v evropskih ligah ne bodo mogli računati na igralce, ki bodo s svojimi reprezentancami nastopali na največjem turnirju črne celine. Finale bo konec januarja gostil Maroko, znalo pa bi se zgoditi, da bo Salahov Egipt prišel zelo daleč. To bi seveda razveselilo tamkajšnje navijače, malo manj pa bi bili zaradi tega zadovoljni v mestu Beatlov, saj bi to pomenilo, da bi bil Salah dlje časa odsoten s tekem z Liverpoolom.

Mediji so ga v minulih dneh povezovali celo s savdijsko ligo, Slot pa se je vprašanju, ali bi to lahko bila zadnja Salahova tekma v rdečem dresu, le nasmejal. »Zdaj odhaja na afriško prvenstvo. Upam, da bo tam zelo uspešen, medtem pa bomo morali tukaj igrati brez njega, žal nam trenutno ni na voljo veliko igralcev.«

Liverpool je po nepopolnem 16. kolu premier lige na šestem mestu, za vodilnim Arsenalom pa s tekmo več zaostaja za sedem točk. V ponedeljek bi jih lahko mesto nižje potisnil Šeškov Manchester United, ki se bo z Bournemouthom najverjetneje srečal brez slovenskega napadalca.