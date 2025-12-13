  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Mohamed Salah morda odigral zadnjo tekmo za Liverpool, Arne Slot: Ni več dilem

    Trener Liverpoola Arne Slot je po zmagi nad Brightonom govoril o prvem zvezdniku kluba Mohamedu Salahu, ki v zadnjem obdobju ni v najboljših odnosih z vodstvom.
    V zadnjih tednih je prišlo do trenja med prvim zvezdnikom kluba Mohamedom Salahom in trenerjem Arnejem Slotom. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
    Galerija
    V zadnjih tednih je prišlo do trenja med prvim zvezdnikom kluba Mohamedom Salahom in trenerjem Arnejem Slotom. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
    Matic Rupnik
    13. 12. 2025 | 21:10
    3:56
    A+A-

    Mohamed Salah je tudi tekmo 16. kola angleške premier lige med njegovim Liverpoolom in Brightonom, ki so jo rdeči dobili z 2:0, začel s klopi. Po tem, ko je še teden dni nazaj ostro govoril o vodstvu kluba, se je danes zdelo, da Egipčan igra zelo dobro. Izkazal se je celo z asistenco pri drugem zadetku današnjega junaka tekme Huga Ekitikeja, ki je sicer prvi zadetek dosegel po vsega 46 sekundah igre. 

    image_alt
    Legenda Liverpoola pripravljena na odhod, trener ga je vrgel pod avtobus

    Trener Liverpoola Arne Slot je po tekmi moral odgovarjati predvsem na vprašanja o Salahu, ki je v zadnjem obdobju več na klopi kot v igri. »Ni nobene dileme, ki bi jo bilo treba razrešiti«, je povedal Nizozemec. Spomnimo, minuli teden je Egipčan obtožil klub, da ga je »vrgel pod avtobus«, potem ko je tekmo proti Leedsu, ki se je končala s 3:3, spremljal le s klopi za rezervne nogometaše. 

    Danes že četrtič zapored tekme ni začel v udarni enajsterici, a zavoljo poškodbe Joeja Gomeza je v igro vstopil že v 26. minuti. Po tem, ko je po slabi uri igre asistiral pri zadetku Huga Ekitikeja, pa je Arne Slot mnenja, da se mu je Salah odkupil. »Nimam razloga, da si ne bi želel, da ostane. S svojimi igralci se pogovarjaš, kadar si s čim zadovoljen ali nezadovoljen, vendar po tem, kar se je zgodilo proti Leedsu, zame ni ničesar več, o čemer bi bilo treba govoriti.« 

    Mohamed Salah je iz Rome v Liverpool prišel pred sezono 2017/18, zdaj pa je že zapisan med klubske legende. FOTO: Paul Ellis/AFP
    Mohamed Salah je iz Rome v Liverpool prišel pred sezono 2017/18, zdaj pa je že zapisan med klubske legende. FOTO: Paul Ellis/AFP

    Proti Interju je počival zaradi predolgega jezika

    Slot je potrdil, da je moral Salah tekmo lige prvakov proti milanskem Interju izpustiti prav zaradi neprimernih komentarjev. »Vsak trener sprejema različne odločitve. On ni bil vključen v tekmo proti Interju in včeraj sem se pogovoril z njim. Ne bom govoril o podrobnostih pogovora, a mislim, da dejanja govorijo glasneje od izrečenega. Bil je znova v kadru in ko sem moral opraviti prve menjave, sem ga poslal v igro. In igral je tako, kot bi si želel vsak navijač, vključno z mano,« je dejal strateg Liverpoola. 

    Ko je Jürgen Klopp mesto Liverpoolovega trenerja predal Arneju Slotu, se je zdelo, da gre za letečo menjavo in da bodo rdeči še vedno nadaljevali z izjemnimi rezultati. A pot do vrha je za Slota vse prej kot enostavna. FOTO: Phil Noble/Reuters
    Ko je Jürgen Klopp mesto Liverpoolovega trenerja predal Arneju Slotu, se je zdelo, da gre za letečo menjavo in da bodo rdeči še vedno nadaljevali z izjemnimi rezultati. A pot do vrha je za Slota vse prej kot enostavna. FOTO: Phil Noble/Reuters

    Triintridesetletni Salah bo sedaj odpotoval na afriški pokal narodov, ki traja od 21. decembra do 18. januarja, v tem obdobju pa klubi v evropskih ligah ne bodo mogli računati na igralce, ki bodo s svojimi reprezentancami nastopali na največjem turnirju črne celine. Finale bo konec januarja gostil Maroko, znalo pa bi se zgoditi, da bo Salahov Egipt prišel zelo daleč. To bi seveda razveselilo tamkajšnje navijače, malo manj pa bi bili zaradi tega zadovoljni v mestu Beatlov, saj bi to pomenilo, da bi bil Salah dlje časa odsoten s tekem z Liverpoolom. 

    Mediji so ga v minulih dneh povezovali celo s savdijsko ligo, Slot pa se je vprašanju, ali bi to lahko bila zadnja Salahova tekma v rdečem dresu, le nasmejal. »Zdaj odhaja na afriško prvenstvo. Upam, da bo tam zelo uspešen, medtem pa bomo morali tukaj igrati brez njega, žal nam trenutno ni na voljo veliko igralcev.«

    Liverpool je po nepopolnem 16. kolu premier lige na šestem mestu, za vodilnim Arsenalom pa s tekmo več zaostaja za sedem točk. V ponedeljek bi jih lahko mesto nižje potisnil Šeškov Manchester United, ki se bo z Bournemouthom najverjetneje srečal brez slovenskega napadalca. 

    Šport  |  Nogomet
    Madrid

    Jan Oblak in druščina končno do zmage, do treh točk tudi Barcelona

    Nogometaši Atletico Madrida so v 16. kolu španske la lige premagali tekmece iz Valencie. Barcelona ugnala Osasuno. Težko delo za Real Madrid.
    13. 12. 2025 | 18:51
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kljub visokim cenam

    Več kot pet milijonov zahtevkov za vstopnice mundiala v Ameriki

    Po številu zahtevkov prednjačijo navijači iz držav gostiteljic ter Kolumbije, Anglije, Ekvadorja, Brazilije in Argentine.
    13. 12. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Sao Paulo

    Nekdanji Chelseajev brazilski zvezdnik zaradi težav s srcem končal kariero

    Izvrstni brazilski vezist, ki je zaznamoval prejšnje desetletje evropskega in azijskega nogometa, se je pred tedni zgrudil na treningu.
    Matic Rupnik 12. 12. 2025 | 21:52
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    V Visli in pri FIS so v zadregi: prodali naj bi manj kot 100 vstopnic

    V Klingenthalu danes tekma smučarskih skakalk, na kateri bo Nika Prevc nadaljevala lov na vodilno Nozomi Marujama. Njena diskvalifikacija še vedno odmeva.
    Miha Šimnovec 12. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schuster zaupal zanimivo anekdoto o pogovoru s Hrgoto glede Prevca

    Domen Prevc je leta 2015 na skakalnici v Klingenthalu uspešno prestal ognjeni krst v svetovnem pokalu, letos je na Saško pripotoval z rumeno majico.
    Miha Šimnovec 13. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Umik živila

    Nov odpoklic izdelka v Lidlu

    Lidl Slovenija kupce prosi, da izdelek vrnejo v katerokoli izmed Lidlovih trgovin.
    12. 12. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Olga Košanović, režiserka

    V Avstriji 20 odstotkov prebivalcev nima volilne pravice. Tudi Olga Košanović

    Ko je zaprosila za državljanstvo, je ugotovila, da avstrijska država meni, da ni dovolj integrirana, da bi ji lahko podelili to dragoceno dobrino.
    Simona Bandur 13. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NORA AKCIJA

    iPhone 15 za manj kot 600 EUR? Cene na Mimovrste šle »čist' mimo«!

    Iščete darilo ali pravi trenutek za nakup bele tehnike? Do nedelje, 14. 12., je na Mimovrste 70+ uspešnic po znižanih cenah in brezplačna dostava bele tehnike.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

    Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOBRODELNOST

    Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

    Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kaj morate vedeti o postopku in okrevanju

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

