  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Zvezdnik Liverpoola s presenetljivim prestopom, okrepil bo turškega velikana

Egipčan je zadnjih devet sezon branil barve Liverpoola, iz mesta Beatlov pa ga bo pot očitno vodila v evropskega velikana.
Mohamed Salah je postal eden izmed najboljših igralcev v zgodovini Liverpoola, kjer ga bodo v naslednji sezoni še kako pogrešali. FOTO: Peter Powell/Reuters
Galerija
Mohamed Salah je postal eden izmed najboljših igralcev v zgodovini Liverpoola, kjer ga bodo v naslednji sezoni še kako pogrešali. FOTO: Peter Powell/Reuters
M. Ru.
17. 7. 2026 | 15:26
17. 7. 2026 | 15:30
2:47
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Potem ko se je po devetih letih poslovil od Liverpoola, se zdi, da bo Mohamed Salah kariero nadaljeval precej drugače, kot je pričakovala nogometna javnost. Namesto donosnega prestopa v Savdsko Arabijo naj bi bil egiptovski zvezdnik vse bližje turškemu Bešiktašu.

image_alt
Mohamed Salah je že igral zadnje minute za rdeče

Turški novinar Yağız Sabuncuoğlu poroča, da je istanbulski klub Salahu že poslal prvo ponudbo. Egipčan naj bi sprva zahteval letno plačo v višini 15 milijonov evrov, nato pa naj bi bil pripravljen finančne zahteve znižati, da bi olajšal sklenitev dogovora. Po istih informacijah je v Istanbul že pripotoval tudi njegov odvetnik, kar kaže, da pogajanja napredujejo.

Da je odločitev blizu, je namignil tudi Salahov zastopnik Ramy Abbas. »Še vedno ne vemo, kje bo Mohamed igral v prihodnji sezoni, vendar bi to lahko izvedeli zelo kmalu,« je dejal. Salah je po koncu minulega klubskega obdobja ostal brez pogodbe z Liverpoolom, kjer je v devetih sezonah dosegel 257 golov in se uveljavil kot eden najboljših nogometašev v zgodovini kluba. Njegovo slovo z Anfielda je pomenilo konec izjemno uspešnega obdobja, v katerem je osvojil ligo prvakov, angleško prvenstvo in številne druge lovorike.

V zadnjih dveh letih so ga vztrajno povezovali predvsem s savdskimi klubi, ki so bili pripravljeni ponuditi bistveno višjo plačo od evropskih tekmecev. Prav zato bi bil morebitni prestop v Bešiktaš eno največjih presenečenj letošnjega prestopnega roka. Salah tako ostaja v Evropi – Bešiktašev štadion se namreč nahaja na evropski strani Istanbula, tik ob Bosporju. Podobno velja za Galatasaray, ki je prav tako uradno v Evropi, medtem ko je Fenerbahče doma v četrti Kadıköy na azijski strani mesta. 

Negotovost glede prihodnosti se je povečala po izpadu Egipta na svetovnem prvenstvu. Afriška reprezentanca je v osmini finala po dramatični končnici izgubila proti Argentini z 2:3, Salah pa je po tekmi ostro protestiral zaradi domnevnega prekrška nad njim tik pred odločilnim zadetkom argentinske izbrane vrste.

Če bodo pogajanja uspešna, bo 34-letni Egipčan prvič v karieri zaigral v turškem prvenstvu, Bešiktaš pa bi z njegovim prihodom dobil eno največjih okrepitev v zgodovini kluba.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Svetovno prvenstvo v nogometu 2026

Vodja sodnikov Fife v bran kolegom: Neutemeljene obtožbe nimajo mesta v nogometu

Collina je po pritožbi Egipta odločno stopil v bran sodnikom na mundialu.
9. 7. 2026 | 12:19
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Nekdanji sodnik: VAR je bil nedosleden, Egipčani pa prikrajšani

Potem ko smo dobili pare četrtfinalnih tekem na SP v nogometu, pa še vedno odmeva tekma med Argentino in Egiptom ter sodniške odločitve sodniške ekipe.
8. 7. 2026 | 12:13
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Danes na SP

Messi vs. Salah: kraljevski dvoboj v peklenski vročini

Danes zadnji tekmi osmine finala na svetovnem prvenstvu, Argentina favorit proti Egiptu, Kolumbija proti Švici. V Atlanti opoldne vročina in vlaga.
Peter Zalokar 7. 7. 2026 | 13:22
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Koalicijski vrh

Stranke Resnica na Brdo pri Kranju niso povabili

Ministri in koalicijski poslanci bodo predstavili seznam vladne zakonodaje, ki bo letos v parlamentarni proceduri.
Uroš Esih 17. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Je Urška Bačovnik Janša nova Melania Trump?

Soproga slovenskega premiera je na vojaški paradi ob dnevu Bastilje v Parizu pritegnila veliko pozornosti v beli kreaciji.
15. 7. 2026 | 10:00
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Mladi in gore

Kako navdušiti otroka za hribe? Mama štirih otrok prisega na eno pravilo

Pri obis­kovanju gora z otroki na prvem mestu ne sme biti cilj, ampak doživetje in predvsem varnost.
Simona Bandur 15. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
PremiumVideo
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Konec Toura za šprinterje, v akcijo Mohorič in Pogačar

V 12. etapi tretja zmaga Tima Merlierja, ki je izkoristil bržkone zadnjo priložnost. Konec tedna za ubežnike in hribolazce.
16. 7. 2026 | 18:47
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
15. 7. 2026 | 12:44
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Skladnost še ne pomeni pripravljenosti – bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Razno
PRIHODNOST

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
15. 7. 2026 | 08:44
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Kibernetska varnost

Svet kibernetske varnosti na zgodovinski prelomnici

Kibernetska varnost je po novem odgovornost vodstva, ne le IT. Dejstvo je, da podjetja vseh svojih sistemov nimajo pod nadzorom.
Miran Varga 16. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Najemni poslovni prostori

Nove pisarne dvigujejo merila na trgu

Kakovost mikrookolja je vse pomembnejši kriterij za najem poslovnih prostorov, starejši objekti bodo brez urejenega prezračevanja težko konkurenčni.
Milka Bizovičar 16. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Dodatno zdravstveno zavarovanje

Ljudje iščejo predvsem hitro pot do diagnoze

Pri sklepanju dodatnega zdravstvenega zavarovanja se je treba pogovoriti s svetovalcem in seznaniti s pogoji koriščenja.
Milka Bizovičar 15. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Sponzorstvo

Povezujejo jih športna kultura, slovenski ponos in ekipni duh

Pivovarna Laško Union bo tudi prihodnja štiri leta podpirala slovensko košarko in sodelovala v projektu EuroBasket 2029.
Milka Bizovičar 15. 7. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

Mo SalahMohamed SalahLiverpool

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Črna kronika
Vredno branja

Policija ugotavlja odgovornost za smrt kolesarja v Portorožu

Za razjasnitev vseh okoliščin so v preiskavo vključili tudi sodnega izvedenca prometne stroke.
17. 7. 2026 | 16:03
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Nadomestno materinstvo

Zasebna sreča Jensa Spahna postala politična afera

Vodja poslanske skupine CDU/SCU Jens Spahn je postal oče.
Barbara Zimic 17. 7. 2026 | 16:00
Preberite več
Novice  |  Okolje
Kakovost zraka

Dim iz kanadskih požarov visi tudi nad finalom mundiala

Več kot 80.000 gledalcev bo tako poleg prometnih, varnostnih in vremenskih navodil spremljalo tudi podatke o kakovosti zraka.
Borut Tavčar 17. 7. 2026 | 15:55
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Svetovno prvenstvo v nogometu 2026

Matjaž Kek pred finalom: Ne morejo vsi igrati kot Španija ali Argentina

Nekdanji slovenski selektor pred finalom pričakuje spopad dveh različnih nogometnih filozofij.
17. 7. 2026 | 15:31
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Umrla je skrivnostna »golobja gospa« iz filma Sam doma 2

Kariera irske igralke Brende Fricker je trajala več kot šest desetletij in je obsegala gledališče, film in televizijo.
17. 7. 2026 | 15:27
Preberite več
Novice  |  Okolje
Kakovost zraka

Dim iz kanadskih požarov visi tudi nad finalom mundiala

Več kot 80.000 gledalcev bo tako poleg prometnih, varnostnih in vremenskih navodil spremljalo tudi podatke o kakovosti zraka.
Borut Tavčar 17. 7. 2026 | 15:55
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Svetovno prvenstvo v nogometu 2026

Matjaž Kek pred finalom: Ne morejo vsi igrati kot Španija ali Argentina

Nekdanji slovenski selektor pred finalom pričakuje spopad dveh različnih nogometnih filozofij.
17. 7. 2026 | 15:31
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Umrla je skrivnostna »golobja gospa« iz filma Sam doma 2

Kariera irske igralke Brende Fricker je trajala več kot šest desetletij in je obsegala gledališče, film in televizijo.
17. 7. 2026 | 15:27
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
13. 7. 2026 | 09:11
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
13. 7. 2026 | 09:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
15. 7. 2026 | 10:14
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
14. 7. 2026 | 07:50
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
13. 7. 2026 | 09:34
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo