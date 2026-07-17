Zvezdnik Liverpoola s presenetljivim prestopom, okrepil bo turškega velikana

Potem ko se je po devetih letih poslovil od Liverpoola, se zdi, da bo Mohamed Salah kariero nadaljeval precej drugače, kot je pričakovala nogometna javnost. Namesto donosnega prestopa v Savdsko Arabijo naj bi bil egiptovski zvezdnik vse bližje turškemu Bešiktašu.

Turški novinar Yağız Sabuncuoğlu poroča, da je istanbulski klub Salahu že poslal prvo ponudbo. Egipčan naj bi sprva zahteval letno plačo v višini 15 milijonov evrov, nato pa naj bi bil pripravljen finančne zahteve znižati, da bi olajšal sklenitev dogovora. Po istih informacijah je v Istanbul že pripotoval tudi njegov odvetnik, kar kaže, da pogajanja napredujejo.

Da je odločitev blizu, je namignil tudi Salahov zastopnik Ramy Abbas. »Še vedno ne vemo, kje bo Mohamed igral v prihodnji sezoni, vendar bi to lahko izvedeli zelo kmalu,« je dejal. Salah je po koncu minulega klubskega obdobja ostal brez pogodbe z Liverpoolom, kjer je v devetih sezonah dosegel 257 golov in se uveljavil kot eden najboljših nogometašev v zgodovini kluba. Njegovo slovo z Anfielda je pomenilo konec izjemno uspešnega obdobja, v katerem je osvojil ligo prvakov, angleško prvenstvo in številne druge lovorike.

V zadnjih dveh letih so ga vztrajno povezovali predvsem s savdskimi klubi, ki so bili pripravljeni ponuditi bistveno višjo plačo od evropskih tekmecev. Prav zato bi bil morebitni prestop v Bešiktaš eno največjih presenečenj letošnjega prestopnega roka. Salah tako ostaja v Evropi – Bešiktašev štadion se namreč nahaja na evropski strani Istanbula, tik ob Bosporju. Podobno velja za Galatasaray, ki je prav tako uradno v Evropi, medtem ko je Fenerbahče doma v četrti Kadıköy na azijski strani mesta.

Negotovost glede prihodnosti se je povečala po izpadu Egipta na svetovnem prvenstvu. Afriška reprezentanca je v osmini finala po dramatični končnici izgubila proti Argentini z 2:3, Salah pa je po tekmi ostro protestiral zaradi domnevnega prekrška nad njim tik pred odločilnim zadetkom argentinske izbrane vrste.

Če bodo pogajanja uspešna, bo 34-letni Egipčan prvič v karieri zaigral v turškem prvenstvu, Bešiktaš pa bi z njegovim prihodom dobil eno največjih okrepitev v zgodovini kluba.