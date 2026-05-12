Molči in igraj, je Barcelonin as zabrusil brazilskemu asu

Nogometni dvoboji Barcelone in Reala Madrida že tradicionalno ne minejo brez napetosti, v središču pozornosti nedeljskega clasica sta bila tudi Gavi in Vinicius Junior. Mlada nogometna zvezdnika sta še dopolnila že tako obsežen seznam medsebojnih »trkov«, ki postajajo stalnica najprestižnejše klubske tekme na svetu. Kamere televizijske oddaje El Día Después (Movistar) so razkrile podrobnosti besednega dvoboja. Barcelonin 21-letni zvezni igralec Gavi je brazilskega napadalca zbodel z neosvojeno zlato žogo, Vinícius mu ni ostal dolžan: »Res je, a imam naslove v ligi prvakov,« je odvrnil Madridčan. Kljub poskusom Viniciusa, da bi umiril soočenje, mu je tekmec zabrusil: »Potem pa igraj in molči.«

Po koncu tekme, ki je Barceloni prinesla 29. naslov španskega prvaka, je Gavi jasno dal vedeti, da ne gre za nič posebnega. »Vinicius je vročekrven, podobno kot jaz. Je izjemen nogometaš. Rekel sem mu le, naj molči, in to je vse. Kar se zgodi na igrišču, tam tudi ostane,« je šampion končal polemiko.