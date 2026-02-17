Vrača se liga prvakov, kako se bo odzval na polom PSG?

Današnji večer prinaša štiri izjemno zanimive dvoboje v nogometni ligi prvakov, najbolj priljubljenem športnem tekmovanju v Evropi. Nogometaši Monaca bodo v prvo tekmo dodatnih kvalifikacij za osmino finala lige prvakov proti branilcu naslova PSG negotovo glede zdravstvenega stanja igralcev, na meji jih je namreč več (tudi Maghnes Akliouche, Lamine Camara in Ansu Fati).

V monaškem taboru kljub temu poudarjajo optimizem v dvoboju z branilcem naslova PSG. »Moramo verjeti, sicer nima smisla igrati tekme,« je dejal trener Sebastien Pocognoli in dodal, da si igralci želijo prepričljivo predstavo, s katero bi si pred revanšo v Parizu priigrali čim več.

Monaco v obračun vstopa po petkovi domači zmagi s 3:1 proti Nantesu v francoskem prvenstvu, medtem ko je PSG v zadnjem krogu klonil na gostovanju pri Rennesu – ta je predtem izgubil trikrat zapovrstjo! –, zato bodo ljubitelji športnih stav gotovo pozorni na odziv Parižanov. Kapetan domačih Denis Zakaria ob tem opozarja: »Gre za vrhunskega tekmeca in čaka nas zelo zahtevna tekma. Če ne bomo stoodstotni in ne bomo odigrali popolne tekme, bo zelo težko,« je poudaril švicarski reprezentant. Pod lupo bo tudi dvoboj Benfica – Real Madrid, več o njem na tej povezavi.