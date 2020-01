FOTO:Morda bi moral Diego Simeone potegniti iz igre tudi Jana Oblaka ...

Barcin adut Arturo Vidal in vratar Jan Oblak po zmagi Atletica nad Barcelono v Savdski Arabiji. FOTO: Reuters



»Upravičeno lahko merimo na vse tri preostale lovorike«

Dva strela z enajstih metrov od 32 je doslej ubranil vratar Jan Oblak v najmočnejših ligah. FOTO: Reuters



»Enajstmetrovke lahko analiziraš, toda odločajo igralci«

Enajsterica Atletica, ki je krenila v nedavni spopad z Realom. Stojijo (z leve) Jan Oblak, Felipe, Jose Gimenez, Thomas Partey, Hector Herrera in Alvaro Morata, čepijo Joao Felix, Renan Lodi, Angel Correa, Kieran Trippier in Saul Niguez. FOTO: AFP

Atletico Madrid v treh dneh uspešno pariral tako Barceloni kot Realu.

Jan Oblak izpostavil čvrsto obrambo in visoke cilje v tej sezoni.

Rdeče-bele čaka Real Madrid, pozneje še evropski prvak Liverpool.

Tudi najbolj boleče poraze je možno tolmačiti kot zmage. Tako razmišljajo v taboru madridskega Atletica, ki je imel v pičlih treh dneh na kolenih tako Barcelono kot Real Madrid. Slednji se je izvlekel skozi šivankino uho, zatoin soigralci ambiciozno pogledujejo proti španskem prvenstvu in ligi prvakov.Kdo ve, kaj bi v finalni tekmi španskega superpokala pomagalo Atleticu: morda bi moral njegov trener Diego Simeone povleči iz igre Jana Oblaka in spopad v enajstmetrovkah zaupati rezervnemu vratarju. Tako je v četrtfinalu mundiala 2014 storil nizozemski selektorin zadel v polno po koncu spektakularne tekme s Kostariko …Atletico Madrid in Jan Oblak namreč nista na »ti« s streli z bele točke, kar je empirično dokazljivo. Škofjeločan, v finalni tekmi z Realom eden najboljših v poraženem taboru, je v dosedanji karieri na najvišji ravni ubranil le dve od 32 enajstmetrovk! Prvič leta 2014 v portugalskem pokalu, drugič leto pozneje, ko je v ligi prvakov ustavil strel z bele točke… Težko si je predstavljati, da je Atletico še slabši: izgubil je četrto zaporedno izvajanje 11-m proti Realu. In zanimivo, petič v zadnjih letih se je madridski derbi zavlekel v podaljšek, Atletico je dobil le pokalni dvoboj iz leta 2013, ko njegove mreže še ni branil Oblak …V resnici ni vse tako črno za nogometaše in navijače Atletica. Po slabem začetku sezone so rdeče-beli prestavili v višjo prestavo, povsem prenovljena zasedbadeluje dovolj čvrsto, da lahko parira tudi najboljšim na svetu – kako si drugače pojasniti dejstvo, da je Atletico do spektakla v Savdski Arabiji nanizal štiri zmage (Lokomotiv, Osasuna, Betis in Levante), v Džedi pa strl odpor Barcelone in imel v primežu tudi sloviti Real, toda slednji se je izvlekel s pomočjo namernega prekrška za rdeči karton v 115. minuti tekme ter pozneje zadel sedmico še na loteriji (na izvajanju strelov z bele točke). Kdo ve, kako »destruktivni« bi bili nogometaši Atletica po mnenju javnosti, če bi zrušil tekmečevega napadalca eden od njih, ne pa Realov up, ki je postal junak belega tabora … »Težko je komentirati njegovo potezo. Ni bila lepa, toda z njo je morda preprečil gol našega napadalca Morate. Izgubili smo po enajstmetrovkah, in ne zavoljo domnevno slabe igre, zaradi česar moramo razmišljati pozitivno. Dvigniti moramo glave, saj lahko po dobrih igrah z Barcelono in Realom upravičeno merimo na vse tri preostale lovorike v španskih prvenstvu in pokalu ter ligi prvakov,« je ocenil, ki se torej ne boji niti dvoboja z evropskim prvakom Liverpoolom (18. 2. in 11. 3.).Enajstmetrovke? »Vselej poskušaš proučiti značilnosti določenih strelcev, gledaš veliko posnetkov in podobno, nato še vadiš, toda na koncu se igralci odločijo, kam bodo merili. Na našo žalost so bili Realovi igralci uspešni, mi smo zgrešili dve,« je dodal Oblak.ta čas zaostaja pet točk za vodilnima Barcelono in Realom, s slednjim se bo vnovič meril že 1. februarja na štadionu Santiago Bernabeu. Prav na Arabskem polotoku je potrdil dobro delovanje svojega koncepta, ki je zaščitni znak trenerja Simeoneja, zato lahko upravičeno meri visoko. »Fantje so pokazali pravi značaj. V polfinalni tekmi z Barcelono je bilo proti nam 45.000 navijačev, v finalu z Realom pa 40.000, ki so bili oblečeni v belo … V treh dneh smo se pomerili z najboljšima na svetu. Bili smo povsem konkurenčni, zato se že zdaj veselim naslednjega izziva, to je sobotna tekma v Eibarju,« je zatrdil Simeone.