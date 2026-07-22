Morgan Rogers si po novem lasti naslov najdražjega Angleža vseh časov

Angleški nogometni prvoligaš Chelsea je iz Aston Ville pripeljal angleškega reprezentanta Morgana Rogersa, je potrdil londonski klub. Triindvajsetletnik je z modrimi podpisal pogodbo do leta 2033. Prestop je vreden 117 milijonov funtov oziroma 137 milijonov evrov.

S tem je Rogers postal najdražji angleški profesionalni nogometaš v zgodovini. Podrl je zelo svež rekord Elliota Andersona, ki je k Cityju za 116 milijonov prestopil na začetku meseca julija.

Pri prestopih med klubi iz različnih držav so klubi višje zneske odšteli le za Brazilca Neymarja, Francoza Kyliana Mbappeja in Ousmana Dembeleja ter Šveda Alexandra Isaka.

»Izjemno sem vesel. Zame je Chelsea največji klub v Londonu in ekipa, ki jo občudujem že od otroštva,« je za klubsko spletno stran dejal Rogers.

Napadalno usmerjeni vezist je na 85 tekmah v angleški prvoligaški konkurenci v dresu Aston Ville sodeloval pri 40 zadetkih. Rogers je klubu pomagal do uvrstitve v ligo prvakov in slavja v evropski ligi, pri čemer je v finalu dosegel gol, ki je potrdil zmago s 3:0 proti Freiburgu.

V finalu evropske lige je letos za Villo dosegel gol, ki je potrdil zmago s 3:0 proti Freiburgu. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Ključni dejavniki za njegov prestop so bili nov projekt pod vodstvom novega trenerja Xabija Alonsa, igralski kader in prihodnji cilji kluba. Za angleško reprezentanco je debitiral novembra 2024. Od takrat je zbral 22 nastopov. Bil je del ekipe na pravkar končanem svetovnem prvenstvu, kjer je zaigral na sedmih od osmih tekem in osvojil bronasto medaljo.