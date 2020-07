Morinho vs Ancelotti, v akciji tudi Špoki

Ljubljana

Werder za obstanek

- Ponedeljkov večer prinaša tekme v angleški, španski, nemški in portugalski ligi. Na otoku bo veliko pozornosti deležen dvoboj med Tottenhamom in Evertonom, ki ju vodita veliki trenerski imeni Jose Mourinho in Carlo Ancelotti.Ekipi sta sicer sosedi na lestvici in brez realnih možnosti za evropske vstopnice.V Španiji bo Real Sociedad pri Levanteju lovil točke, ki bi mu prinesle nastop v evropski ligi. Četrtouvrščena Sevilla pa bp gostila Eibar.V Nemčiji bo povratna tekma kvalifikacij za prvo bundesligo med Heidenheimom in Werderjem. Prvo srečanje v Bremnu je pred dnevi minilo brez golov.Na Portugalskem se za naslov borita vodilni Porto in Benfica, ki zaostaja za šest točk. Daleč za njima je Sporting, ki želi zadržati tretje mesto. Danes bo gostoval pri moštvu Moreirense. V napadu bo adut gostov tudi slovenski reprezentant