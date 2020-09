FOTO:Moštvena kakovost večja od posamične

Ljubljana

Bojan Prašnikar. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Branko Oblak. FOTO: Roman Šipić/Delo





Sašo Udovič. FOTO: Marko Feist/Delo

Saša Alaksander Živec je solidno izkorsitil svojih »pet minut«. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Miran Burgić. FOTO: ND Gorica

Andrej Poljšak. FOTO: Daniel Škerjanc

- Prvi letošnji reprezentančni tekmi proti Grčiji in Moldaviji v nogometni ligi narodov sta zaradi spleta okoliščin pustili veliko neznank. Selektorje svoje opažanje že razkril, kaj pa so videli drugi slovenski strokovnjaki?»Še dobro, da sta sploh bili tekmi in da se je pozornost usmerila proti reprezentanci. Imela je dolg odmor, doživela je spremembe, a ima težave, kot jih imajo tudi drugi. Glavni igralci počasi odhajajo, prihajajo drugi, kaj zmorejo, pa bomo še videli. Prvi tekmi nista navdušili, a je bilo nekaj opravičljivih razlogov. Vprašanje je, koliko možnosti je kaj spremeniti. Želje in hotenja ni manjkalo, kakovosti pa ni bilo. Na moštveni ravni jo imamo, manj med posamezniki. Časa ni veliko.«»Če Moldavcem ne moremo nasuti nekaj golov, je jasno, da smo v težavah. Že proti prej slabi kot dobri Grčiji ni bilo videti ničesar, razen tega, da nimamo posameznika s presežkom. To je lahko le Josip Iličić, ki je naš Lionel Messi. Sprašujem se, če se sploh splača vlagati v slovenski nogomet, če ne moremo ustvariti vrhunskih igralcev. Res pa je, da tudi Iličić v Sloveniji ni igral na takšni ravni, da bi v njem videl mojstra, kakršen je v Italiji, kjer res igra odlično.«»Takšna je naša reprezentanca, če manjkajo trije, štirje boljši, je v težavah. Najvidnejša je v igri, kar je bilo očitno v obeh tekmah. Toda štiri točke so veliko, ne glede na vse. Liga narodov je idealno tekmovanje, v katerem se selektorju ponuja priložnost, da selekcionira moštvo in ga pripravi za kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Menjavanje rodu naj se nadaljuje, čeprav ne skrajno, na vsak način pa je zelo pomembno, kdo igra, kakšna sta prihodnost in vizija.«»Ne vem, zakaj, ampak še ne vidim pravega reprezentančnega naboja, ki daje nekaj več. Zato igralci, ki so sicer v svojih klubih odlični, za reprezentanco ne igrajo na pričakovani ravni. Rezultatski štart je sicer dober, za kaj več bo treba biti še bolj nabrušen in predvsem mora imeti selektor najboljše igralce. Pozitivno je, da je Matjaž Kek razširil nabor, upam, da se bodo zbudili še igralci. Ob upoštevanju, da bodo iz vsake tekme prišli še močnejši, je lahko Slovenija tudi prva v skupini LN.«»Manjka še veliko, ampak upoštevati velja, da smo tako rekoč začeli iz nič in da je treba ohraniti pozitivno držo. Izkupiček iz obeh tekem je zelo soliden, igralno smo še daleč od želja, toda to je bil način, ki daje upanje za boljše nadaljevanje. Če v dveh tekmah ne prejmeš gola, je to pomemben temelj za vsako moštvo, ki začenja iz pepela. Na njem lahko gradiš naprej. Ustvarjalnosti v igri nam je res manjkalo, a slejkoprej se bo tudi ta del igre izboljšal.«»Štiri točke so lep izkupiček in naj bodo spodbuda za naprej. Prav tako je bilo lepo videti, da je Nino Kouter pokazal, da zmore veliko in da lahko tudi pri teh letih naredi še več. Je pa že čas, da Slovenija naredi razvojni in tekmovalni korak naprej. Glede na to, da sta zadnja igralca evropske vrednosti pred desetletjem šla v tujino in nam manjka posamične kakovosti, se je treba osredotočiti k domači bazi. V njej je veliko talenta in delavnosti, premalo pa naravnega razvojnega procesa.«»Videlo se je, da je bilo kar nekaj novih igralcev, igra ni stekla, čutiti je bilo strah. Točkovni izkupiček je zelo dober. Odsotnost Josipa Iličića je velik hendikep, a je sporočilna. Selektor ima dve možnosti, prva je, da bo našel novega igralca, okoli katerega bo sestavljal moštvo in oblikoval igro, druga pa, da bo ustvaril homogeno moštvo. V prvem mandatu se mu je posrečilo sestaviti homogeno reprezentanco, ki je imela veliko kakovostnih posameznikov, a ni imela Zlatka Zahovića ali Iličića.«