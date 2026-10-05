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Nogomet

Moštvo potrebuje Benjamina Šeška, da se nasloni nanj

Milivoje Novaković ima izkušnje s poškodbami, trdimi branilci in pritiskom v konici napada. Zdaj v reprezentanci skrbi za nove napadalce.
FOTO: Leon Vidic
Galerija
FOTO: Leon Vidic
Nejc Grilc
5. 10. 2026 | 07:40
5. 10. 2026 | 07:40
8:02
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Milivoje Novaković je staroselec v slovenski reprezentanci. Dolga leta je bil eden njenih nosilcev na igrišču, zdaj kot član strokovnega štaba skrbi predvsem za napadalce. Pred tekmo s Škotsko je v Švici govoril o delu štaba Boštjana Cesarja, napredku Slovenije, odsotnosti Benjamina Šeška, zahtevni vlogi Žana Vipotnika in veliki priložnosti Žana Celarja v končnici tekme, ki bo preganjala Slovence. V strokovnem štabu ste skupaj nekdanji reprezentanti, kako deluje sodelovanje? Smo zelo dobra klapa, razumemo se že vrsto let. Vsak je zadolžen za svoje področje. Boštjan Cesar se več ukvarja z obrambo, Aleksandar Radosavljević s sredino, jaz z napadom. Ves čas analiziramo, kaj se dogaja in kako lahko igralce razvijamo naprej. Veliko se pogovarjamo tudi o drugih, predvsem mlajših igralcih. Zelo ...

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

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