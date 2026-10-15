Mourinho besen po zmagi nad Romo: Mačka je podivjala, ni več sramu

Drugi krog lige prvakov je z rekordnimi 78 zadetki postregel s športno poslastico, za piko na i pa je ob koncu večera poskrbel Jose Mourinho. Real Madrid je po čudežnem preobratu s 3:4 premagal Romo in si priigral tri točke, a je Mourinha zbodlo predvsem (pre)prepozno obvestilo o kazni Viniciusa Juniorja. Portugalec ni mogel iz svoje kože in je po tekmi na novinarski konferenci dejal: »Sedaj imam jaz vprašanje za novinarje. Se vam zdi normalno, da igralec dve uri pred tekmo lige prvakov izve, da ima štiri tekme prepovedi? Se vam to zdi normalno?«

Disciplinska komisija španske zveze je Viniciusu namreč dodelila štiri tekme prepovedi igranja zaradi izključitve na sobotni prvenstveni tekmi proti Villarrealu. Takrat je Brazilec najprej dosegel gol, ki pa so ga sodniki razveljavili, ker je pred tem za lase povlekel tekmeca. Vročekrvni Vinicius je izgubil živce, se zagnal proti sodniku in si prislužil dve tekmi prepovedi zaradi rdečega kartona in dve zaradi protestov proti sodniku.

Tako se je Vinicius Junior znesel nad sodnikom, zaradi česar si je prislužil še dve dodatni tekmi prepovedi igranja. FOTO: Oscar Del Pozo/Afp

Mourinho je v prepričanju, da se je proti kraljevemu klubu obrnila cela nogometna komisija, na konferenci za podprtje svojih izjav posegel še po portugalskem pregovoru: »V naši državi obstaja rek, da se mačka skriva, vidi se zgolj njen rep. Sedaj se mačka ne skriva več. Mačka je podivjala, pri določenih dejanjih ni več sramu.«

Real je do 83. minute izgubljal s 3:1, nakar so v sedmih minutah zabili trikrat in se domov odpravili s tremi točkami. Zaradi podpovprečnega prvega polčasa je bila ekipa deležna mnogih kritik, ki so v prvi vrsti letele na Mourinha. Po tekmi se je vzdušje navijačev spremenilo in začele so se hvale na račun igralcev, kar je prav tako zmotilo Mourinha: »Slab prvi polčas je trenerjeva krivda, dober drugi polčas je krivda igralcev.«