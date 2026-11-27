Pred tekmo z Alavesom se je trener Real Madrida Jose Mourinho znova razgovoril na novinarski konferenci in v svojem slogu poskrbel za več odmevnih izjav.

Največ pozornosti je požel njegov odgovor na vprašanje o Viniciusu Juniorju in možnosti, da bi se Brazilec znašel na klopi.

»To je njegov problem, ne moj. Kylian Mbappe, Jude Bellingham in Vinicius so vsi v enakem položaju. Če bodo nekega dne na klopi in jim to ne bo všeč, je to njihov problem. Skupina ima kolektivni cilj, ki je nad cilji posameznikov, in tudi oni so sposobni imeti takšen odnos. Vse drugo je drugotnega pomena,« je bil jasen Portugalec.

»Idealna enajsterica zame ne obstaja«

O Viniciusovem položaju v moštvu je sicer spregovoril že nekoliko prej.

»Težko odgovarjam na nekatera vprašanja. Če iščemo idealno začetno enajsterico, ta zame ne obstaja. Prejšnji teden je moral Vini oditi, potem ni bil združljiv z Diomandejem, zdaj mu ni več treba oditi in morata igrati skupaj, zdaj je odveč Arda, potem pa ljubitelji Arde pravijo, da mora igrati ... Stvari ne delujejo tako.«

Mourinho meni, da je Vinicius v zadnjem obdobju napredoval, pri čemer je posebej izpostavil podporo, ki jo Brazilec uživa med soigralci.

»Vini je napredoval, kar je normalno. Najtežje je doseči, da te ima skupina rada ne glede na to, kako igraš. To je bila Vinijeva osnova tudi takrat, ko ste ga vi in navijači napadali. To oporo so mu dali soigralci. Zelo rad ima soigralce in Real Madrid. Želi pomagati in zdaj je že na ravni, ko lahko pomaga. Ali igra ali ne, pa je druga zgodba.«

Dotaknil se je tudi odnosa med Viniciusom in Yanom Diomandejem.

»Nista tekmeca. Tukaj smo vsi na isti strani in vsi imamo isti cilj. To je nekaj, za kar smo se morali zelo potruditi. Vaša skušnjava je skoraj vedno ustvariti takšno tekmovalnost. Če nekdo doseže gol, je to gol Real Madrida in nikogar v slačilnici ne zanima, kdo ga je dosegel.«

Mbappe in Bellingham igrata zaradi predstav

Mourinho je poudaril, da enaka pravila veljajo tudi za Mbappeja in Bellinghama. Oba sta doslej igrala ogromno, vendar po njegovem mnenju ne zaradi posebnega statusa.

»Ko govorite o Mbappeju in Judeu ter pogledate njuno minutažo, vidite, da sta igrala veliko, zato razumem vprašanje. Toda toliko minut nimata zaradi statusa, temveč zaradi svojih predstav. Te delajo razliko.«

»Občutili smo, kako je igrati brez Juda, in občutili bomo tudi, kako je igrati brez Mbappeja. Imamo Courtoisa, ki ustvarja neverjetno razliko, zato igra vse tekme, razen kadar je bolan. In tisti, ki je igral namesto Courtoisa, je bil prav tako odločilen. To je moč tega moštva.«

Primerjav med Bellinghamom in nekdanjim zvezdnikom Reala Zinedinom Zidanom pa Mourinho ne mara.

»Ne maram primerjati igralcev različnih generacij. Zidane je bil eden najboljših v svoji generaciji. Bellingham je že eden najboljših v svoji.«

»Kolektivni cilj bo presegel kisle obraze«

Portugalec je spregovoril tudi o stanju v slačilnici in morebitnem nezadovoljstvu igralcev zaradi pomanjkanja minut.

»Kakšen kisel obraz vedno najdeš, toda do zdaj nisem imel nobenih težav v slačilnici. Skupaj smo že pet mesecev in težav ni bilo. Lahko pridejo, toda če bodo, jih bo rešila slačilnica sama. Mislim, da sploh ne bodo prišle do mene.«

»Vidim, da imajo vsi skupen cilj. Kolektivni cilj bo presegel kisle obraze.«

Januarja zapira vrata

Še bolj jasen je bil Mourinho pri vprašanju januarskega prestopnega roka. Okrepitev ne želi, prav tako pa ne želi izgubiti nobenega igralca.

»Nimam niti enega igralca, ki mi ne bi bil všeč ali ga ne bi želel tukaj. Nikogar ne želim na trgu, to vam povem že zdaj, dva meseca pred začetkom vsega tega cirkusa.«

»Prav tako nočem, da kdorkoli odide. Vrata so zaprta. Ne želim prestopnega roka, zato ne pišite prestopnih novic, ker ga ne želim.«

Rodrygo še ne bo pripravljen

Spregovoril je tudi o poškodovanih igralcih. Ferland Mendy se vrača in bo proti Alavesu na klopi, medtem ko Trent Alexander-Arnold zaradi bolezni ne bo igral.

Več časa bo potreboval Rodrygo.

»Rodrygo je trenutno v precej dobrem obdobju, vendar je tudi bolan. Bolne igralce pa želimo čim dlje od drugih. Veliko dela in spremenil je način razmišljanja. Prej se mi je zdel nekoliko sprijaznjen s poškodbo, zdaj pa trdo dela.«

Kljub temu ga Mourinho še ne vidi dovolj blizu vrnitvi.

»Ne vidim ga igrati proti Arsenalu niti na zadnji ligaški tekmi leta. Toda ima neverjetno kakovost in bo še en igralec več v fantastičnem kadru z izjemnimi nogometaši.«

»Superračunalnik umetne inteligence? To je sranje«

Mourinho se ni želel zapletati niti v razpravo o možnostih Reala za osvojitev lige prvakov.

»Hočem premagati Alaves. Quique mi je zelo všeč in ga zelo cenim. Za ligo prvakov je še prezgodaj. Ne vemo, v kakšnem stanju bomo vsi prišli v izločilne boje.«

Real si želi predvsem neposredno napredovati in se izogniti dodatnim tekmam.

»Nočem igrati play-offa, že tako imamo ogromno tekem. Potem je tu še superpokal, načeloma dve tekmi, pa kraljevi pokal. Blizu smo, s tremi ali štirimi točkami bomo tam.«

Nato je opozoril, kako hitro lahko poškodbe spremenijo razmerja moči.

»Liga prvakov se odloča v podrobnostih. Poglejte Bayern, ki je izgubil Kana, poglejte PSG ... Na odločilne tekme lahko prideš brez pomembnih igralcev.«

Ob omembi različnih napovedi favoritov pa je poskrbel še za eno značilno Mourinhovo izjavo.

»Nekateri pravijo, da smo kandidati, potem pa je tu še superračunalnik umetne inteligence ... To je sranje.«

»Dajemo ti adrenalin«

Portugalec je prevzel odgovornost tudi za težave Reala v prvih polčasih nekaterih tekem.

»Odgovornost je moja. Toda nekatere tekme smo začeli dobro – Santander, Valencia, Sevilla, Malaga ... Nekatere smo praktično odločili že v prve pol ure. Druge smo dobro začeli, potem pa vse prepustili nasprotniku in skoraj izgubili točke, kot proti Elcheju.«

Po njegovem mnenju moštvu za zdaj manjka predvsem konstantnost.

»To je proces. Začeti dobro, igrati dobro in dobro končati tekmo je proces. Zdi se, kot da smo tukaj že tri leta, pa smo skupaj šele pet mesecev. Manjka nam še ta konstantnost.«

Za konec je razkril tudi zabaven odgovor, ki ga je dobil od nekaterih igralcev, ko jih je vprašal, zakaj si Real občasno sam zaplete tekme.

»Vprašal sem dva igralca, da bi razumel, kaj se dogaja, in odgovorila sta mi precej zabavno: 'Šef, če vedno začnemo dobro, ti bo na klopi dolgčas. Dajemo ti malo adrenalina.'«