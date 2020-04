Mourinho & Co. se požvižgajo na karanteno (VIDEO)

London

- Medtem ko navijači Tottenhama in Anglije držijo pesti, da bi njihova legenda(80) okrevala v bolnišnici, so se na udaru kritik znašli igralci in trener kluba iz severnega Londona.Fotografija je pokazala, da jev parku Hadley Common vadil s tremi nogometaši, posnetek pa razkriva, da sta dva tekla skupaj. To je v nasprotju z navodili, ki jih je zaradi pandemija koronavirusa sprejela britanska vlada, katere predsednik Boris Johnson je zaradi covida-19 v intenzivni negi.Maurinho bi lahko dobil uraden opomin policije ali celo kazen, piše The Sun. Tudi na Otoku namreč vlada prepoved približevanja oseb, ki niso v skupnem gospodinjstvu.