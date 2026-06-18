Mourinho k Realu zvabil novo okrepitev

Francoski nogometni reprezentant Ibrahima Konate se iz angleškega Liverpoola seli na Pirenejski polotok, kjer bo branil barve Reala iz Madrida, je na klubski spletni strani zapisal nogometni velikan iz španske prestolnice.

Sedemindvajsetletni Francoz je z madridskim klubom podpisal štiriletno pogodbo do 30. junija 2030, v Španijo pa prihaja kot prost igralec. Konate, sicer član francoske izbrane vrste na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi, je za Liverpool odigral 183 tekem ter dosegel sedem golov, pred prihodom na Otok 2021 pa je igral tudi za nemški Leipzig in francoski Sochaux.

Madridska ekipa se je po dveh dokaj klavrnih sezonah odločila za prenovo ekipe. Na trenersko mesto se vrača razvpiti Portugalec Jose Mourinho, ki je Real že vodil med letoma 2010 in 2013. Na stadion Santiago Bernabeu prihajata španski levi bočni branilec Marc Cucurella in portugalski vezist Bernardo Silva.

Real želi v svoje vrste iz Interja iz Milana zvabiti tudi nizozemskega bočnega branilca Denzela Dumfriesa, klub pa sta po koncu sezone zapustila Španec Dani Carvajal in Avstrijec David Alaba.