Mourinho na hladnem štiri tekme, klubu visoka kazen

Disciplinska komisija Evropske nogometne zveze (Uefa) je kaznovala trenerja italijanske Rome Joseja Mourinha, ker je žalil sodnika Anthonyja Taylorja po porazu v finalu evropske lige proti Sevilli. Portugalec na štirih evropskih tekmah v novi sezoni ne bo smel pomagati svojemu moštvu. Mourinho je izgubil živce v zvezi s sojenjem Taylorja na finalni tekmi evropske lige, ki jo je 31. maja v Budimpešti dobila Sevilla po enajstmetrovkah.

Roma bo morala plačati tudi globo

Mourinho je dejal, da je njegova ekipa nezasluženo izgubila in glavnega sodnika Taylorja obtožil, da je vplival na razplet tekme. Taylor je med tekmo pokazal rumeni karton Mourinhu, ob tem pa še 13 igralcem, med njimi sedmim Rome. Dan po tekmi so se na družbenih omrežjih pojavili še video posnetki, na katerih na parkirišču pri stadionu Mourinho Taylorju in drugim sodnikom tekme kaže neprimerne geste, slišati je tudi besedo portugalskega trenerja »sramota«.

Ob tem bo Roma morala plačati še globo v višini 50.000 evrov, hkrati pa bodo na naslednjem gostovanju v evropskih tekmovanjih navijači Rome prisiljeni ostati doma »zaradi prižiganja bakel, metanja predmetov, poškodovanja in vznemirjanja množice«.

Mourinha je po porazu tolažil tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

Italijanski klub je bil dodatno kaznovan s plačilom 5000 evrov globe zaradi »neprimernega vedenja svoje ekipe«. Romi so tudi naložili, da »v 30 dneh stopi v stik z madžarsko nogometno zvezo« zaradi škode, ki so jo povzročili njihovi navijači na stadionu. Taylorja so dan po kontroverznem finalu navijači Rome obstopili na letališču, ko se je iz Budimpešte odpravljal domov skupaj z družino, in ga nadlegovali ter obtožili prevare.