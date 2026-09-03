Mourinho: Nogomet bo pogrešal Messija

Portugalski trener na klopi madridskega Reala Jose Mourinho je na tiskovni konferenci pred jutrišnjim dvobojem z ekipo Real Betis dejal, da bo nogometni svet pogrešal argentinskega zvezdnika Lionela Messija, ki je v začetku tedna naznanil konec reprezentančne kariere.

»Pred menoj ni več veliko časa, različna poglavja pa se zaključujejo. To je eno izmed njih in zelo me boli. Rad sem bil del reprezentance, rad sem del reprezentance in vedno jo bom imel rad. Dal sem vse, kar sem imel, in nimam več ničesar, kar bi lahko dal, pa tudi za mano prihajajo odlični mladi igralci, ki si zaslužijo mesto v reprezentanci,« je na družbenih omrežjih zapisal 39-letnik, ki je z izbrano vrsto dvakrat osvojil južnoameriško prvenstvo Copa America in jo leta 2022 popeljal do naslova svetovnega prvaka. Za reprezentanco je zbral 207 nastopov in se podpisal pod 125 zadetkov ter tako postal rekorder po številu odigranih tekem in golov.

Že po naznanitvi reprezentančne upokojitve mu je Mourinho čestital za izvrstno kariero, danes pa znova poudaril Argentinčevo pomembnost za športno javnost. »Ni besed, s katerimi bi lahko opisali njegovo kakovost kot igralca,« je povedal Portugalec in dodal: »Glede na to, kar je pokazal na svetovnem prvenstvu, pri 39 letih … Je igralec, ki ga bomo pogrešali. Morali bomo gledati nekaj tekem lige MLS, da bomo lahko uživali v njegovih zadnjih letih. Ne vem, ali bo to ena sezona ali več sezon.«

Nekdanji trener Chelseaja, Manchester Uniteda in Rome se je z Messijem večkrat pomeril na večnem španskem derbiju, ko je med letoma 2010 in 2013 prvič vodil Real. »Je eden tistih igralcev, ki jih, kot sem rekel pred nekaj dnevi, vedno pogrešaš. Vsi iz naše generacije v zadnjih dveh desetletjih vemo, kaj predstavlja,« je dolgoletnega nasprotnika pohvalil 63-letni strateg.