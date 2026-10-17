Mourinho o Viniciusu: Na njegovem mestu bi poleti izsilil odhod iz Španije

Jose Mourinho je pred nedeljsko tekmo Real Madrida s Sevillo presenetil z zelo neposrednim odgovorom na vprašanje o Viniciusu Juniorju. Portugalec je priznal, da sam na Brazilčevem mestu po vsem, kar je ta v zadnjih letih doživel v Španiji, verjetno ne bi več vztrajal v Madridu.

»Če bi bil na njegovem mestu, verjetno ne bi bil več tukaj. Že minulo poletje bi izsilil odhod v drugo ligo, drugo državo, nekam, kjer ga tekmeci in navijači na štadionih spoštujejo,« je dejal Mourinho.

Vinicius je bil od prihoda v Španijo leta 2018 večkrat tarča rasističnih žalitev nasprotnih navijačev, v zadnjih dneh pa se je znova znašel v središču pozornosti tudi zaradi dogajanja na igrišču.

Zaradi vlečenja za lase bo izpustil el clasico

Brazilec je bil prejšnji konec tedna izključen ob zmagi Reala nad Villarrealom z 1:0, potem ko je za lase potegnil Nathana Salibo. Disciplinska komisija španske nogometne zveze ga je nato kaznovala s štirimi tekmami prepovedi igranja – dvema zaradi samega incidenta in še dvema zaradi njegovega odziva po izključitvi.

To pomeni, da bo Vinicius izpustil tudi prvi ligaški el clasico sezone, ki bo 25. oktobra. Real bo proti Barceloni že tako pod precejšnjim pritiskom, saj Katalonci po osmih krogih še niso oddali niti točke in imajo pred Madridčani šest točk prednosti.

Mourinho je ob tem priznal, da je pričakoval še strožjo kazen.

»Zadovoljen sem, da so ga kaznovali s štirimi tekmami. Mislil sem, da mu bodo tisti, ki se skrivajo v disciplinski komisiji, dodali še eno ali dve,« je zbodel Portugalec.

Real se je že ob objavi kazni ostro odzval na čas, ko je bila odločitev sporočena. Disciplinska komisija jo je namreč objavila le nekaj ur pred sredino tekmo lige prvakov proti Romi, Mourinho pa je potezo španskih nogometnih oblasti označil za nesprejemljivo.

Poleti je storil ravno nasprotno

Vinicius se kljub vsem težavam ni odločil za odhod. Poleti je storil ravno nasprotno in z Realom podpisal novo pogodbo vse do junija 2032.

V Madrid je prišel kot 18-letnik leta 2018, do letošnjega podaljšanja pa je za klub zbral 375 nastopov, dosegel 128 golov in osvojil 14 lovorik, med njimi dva naslova lige prvakov.

Mourinho je prepričan, da prav njegova odločitev za dolgoletno zvestobo klubu veliko pove o odnosu do Reala.

»Ostal je, ker je madridista in ker ima rad klub,« je dejal trener Reala ter poudaril, da Vinicius kljub vsemu še vedno verjame, da se lahko razmere izboljšajo.

Portugalec je Brazilca opisal kot izjemno pozitivnega človeka in dodal, da se z njim vsak dan nekaj minut pogovarja na štiri oči. Prav njegovo sposobnost, da kljub vsemu ohranja dobro voljo, pri njem še posebej ceni.

»Nihče ne more ... no, lahko nanj negativno vplivajo, saj je vendar človek ... toda odvzeti mu veselje do življenja, dela in druženja s soigralci – ne, tega ne more nihče,« je dejal Mourinho.

Viniciusa je ob sredini zmagi Reala nad Romo s 4:3 zamenjal že v 59. minuti, po tekmi pa je priznal, da mora brazilski napadalec pokazati več. Vseeno je napovedal, da bi lahko že na naslednji evropski tekmi proti Leipzigu znova začel v prvi enajsterici.

Nov spor med Realom in vodstvom španskega nogometa

Mourinha so povprašali tudi o vse bolj napetih odnosih med Realom in vodstvom španskega nogometa.

Madridčani so namreč v petek pozvali k odstopu predsednika la lige Javierja Tebasa, potem ko je ta način, s katerim Real javno napada španske sodnike, primerjal s propagandnimi tehnikami nacističnega ministra Josepha Goebbelsa. Tebas je pozneje pojasnil, da je govoril zgolj o propagandnih metodah in ne o nacistični ideologiji.

Mourinho se v daljšo razpravo ni želel spuščati.

»O tem ne želim govoriti. Obstajajo meje in meje. Takšne stvari lahko opravičiš le, če gre za klinično stanje, sicer zanje ni opravičila,« je dejal Mourinho.

»Nočem iti v to smer. Madrid in njegovi navijači dobro vedo, s čim se spopadajo.«