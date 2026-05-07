Mourinho Perezu postavil tri pogoje za vrnitev

Portugalec naj bi Florentinu Perezu v morebitnih pogovorih o vrnitvi postavil tri jasne zahteve.
Če bi se vrnil na Santiago Bernabeu, naj bi Mourinho zahteval precej več kot le klasično trenersko vlogo. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP
Če bi se vrnil na Santiago Bernabeu, naj bi Mourinho zahteval precej več kot le klasično trenersko vlogo. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP
Blaž Potočnik
7. 5. 2026 | 14:02
7. 5. 2026 | 14:12
3:45
A+A-

Jose Mourinho je v zadnjih dneh znova v središču madridskih špekulacij, toda če bi se res vrnil na Santiago Bernabeu, očitno ne bi prišel kot gasilec za kratek rok. Več medijev piše, da je v pogovorih o morebitni vrnitvi na klop Real Madrida postavil tri ključne pogoje, brez katerih takšna poteza ne bi prišla v poštev.

Finale lige prvakov v novem terminu, Čeferin pojasnil, zakaj

Mourinho želi popoln nadzor

Najresnejši poudarek naj bi bil prav pri vprašanju pristojnosti. Mourinho naj ne bi želel nove vrnitve v klub, če ne bi imel odločilne besede v slačilnici, pri sestavi moštva, prestopni politiki in vsakodnevnem delu prve ekipe. Ob tem naj bi zahteval tudi večji vpliv na zdravstveni in pripravljalni del kluba, saj kraljevi klub v zadnjem obdobju močno pestijo poškodbe. V istem paketu naj bi bila tudi želja, da bi sodeloval predvsem neposredno s Florentinom Perezom, brez prevelikega vmešavanja drugih ravni uprave.

Portugalec je na klopi Reala pustil močan pečat, a obenem precej razdelil madridško javnost.
Portugalec je na klopi Reala pustil močan pečat, a obenem precej razdelil madridško javnost. FOTO

Drugi pomemben del njegovih zahtev se nanaša na trajanje projekta. Portugalec naj bi želel pogodbo, ki bi mu dala dovolj časa za prenovo, ne pa vloge začasne rešitve za nekaj mesecev. Obenem pa naj ne bi želel neomejeno dolge zaveze, temveč okvir, v katerem bi lahko po določenem obdobju presodil, ali projekt res stoji na zdravih temeljih; v ozadju se omenja predvsem dveletni okvir. Po pisanju medijev naj bi imel v načrtu tudi precej konkreten poseg v sedanjo igralsko strukturo, saj naj bi zahteval možnost večjih sprememb v moštvu že to poletje.

Še pred dnevi: »Nihče iz Reala me ni klical«

Zgodba je še toliko bolj zanimiva, ker je Mourinho pred nekaj dnevi javno zatrjeval, da iz Madrida ni bilo nobenega stika. »Nihče iz Real Madrida me ni poklical, to vam lahko zagotovim,« je dejal in obenem poudaril, da ima z Benfico še vedno veljavno pogodbo. Prav zato sedanje govorice delujejo kot precejšen zasuk, čeprav še vedno ostajajo v sferi neuradnih pogovorov in zakulisnih namigov.

Ob tem ni nepomembno, da je Mourinho beli balet v tej sezoni z Benfico že pošteno namučil. Januarja je lizbonski klub Real v ligi prvakov premagal s 4:2 in ga pahnil v dodatne kvalifikacije, nato pa sta sledila še dva napeta obračuna v izločilnem delu. V prvem je Real v Lizboni zmagal le z 1:0, Mourinho pa je bil po burnem zaključku celo izključen. Tudi na povratni tekmi v Madridu je Benfica pokazala, da zna biti za bele zelo neprijeten tekmec, čeprav je na koncu izpadla s skupnim izidom 1:3.

Mourinho tudi v tej sezoni ni ostal dolžan sodnikom, z Benfico je proti Realu znova pokazal svoj vroči temperament. FOTO: Rodrigo Antunes/Reuters
Mourinho tudi v tej sezoni ni ostal dolžan sodnikom, z Benfico je proti Realu znova pokazal svoj vroči temperament. FOTO: Rodrigo Antunes/Reuters

»Posebni« je za Real vedno figura, ki navijače razdeli na dva tabora: za ene človek, ki je klubu vrnil ostrino in tekmovalni naboj, za druge trener, ki s seboj skoraj nujno prinese tudi trenja. Zato ni presenetljivo, da se okoli njegovega imena hitro dvigne veliko prahu že ob najmanjšem namigu na vrnitev.

Visoka kazen za argentinskega mladeniča

Če je v teh govoricah vsaj del resnice, potem je sporočilo precej jasno: Mourinho bi se v Madrid vrnil le pod svojimi pogoji. Ne kot simbolično ime iz preteklosti, temveč kot trener, ki bi hotel klub znova oblikovati po svoji meri. Zdaj je žoga na strani Reala — in predvsem pri vprašanju, ali si Perez res želi še enkrat odpreti vrata enemu najbolj zahtevnih, a tudi najbolj eksplozivnih poglavij svoje predsedniške ere.

