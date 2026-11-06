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Nogomet

Mourinho pred derbijem tekmecev brez ovinkarjenja: Naj izgubita oba

Real Madrid pred reprezentančnim premorom čaka zahtevno gostovanje pri Valencii, dan pozneje se bosta pomerila še vodilna Barcelona in drugi Atletico.
Real Madrid v španskem prvenstvu s 27 točkami zaseda tretje mesto, odlično pa mu gre tudi v ligi prvakov, kjer je po štirih zmagah trenutno drugi. FOTO: Aris Messinis/AFP
Galerija
Real Madrid v španskem prvenstvu s 27 točkami zaseda tretje mesto, odlično pa mu gre tudi v ligi prvakov, kjer je po štirih zmagah trenutno drugi. FOTO: Aris Messinis/AFP
B. P.
6. 11. 2026 | 13:38
6. 11. 2026 | 13:43
5:55
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Trener madridskega Reala Jose Mourinho ob nadaljevanju španskega prvenstva za mikrofoni ponovno ni razočaral. Madridčane v soboto čaka zahtevno gostovanje pri Valencii, dan pozneje pa bo Portugalec z zanimanjem spremljal tudi veliki obračun med Atleticom in Barcelono.

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Ko so ga na novinarski konferenci vprašali, kakšen razplet si želi na štadionu Metropolitano, ni potreboval veliko časa za razmislek.

»Naj izgubita oba, ampak to ni mogoče. Nekdo bo izgubil točke in to je najboljša novica. Iskreno povedano, mi je vseeno, kaj se bo zgodilo,« je v svojem značilnem slogu dejal Mourinho.

Barcelona po 11 tekmah s 30 točkami vodi v la ligi, Atletico pa ji z 28 točkami tesno sledi. Vsaj eden od dveh največjih tekmecev kraljevega kluba bo tako v nedeljo zagotovo ostal brez vseh treh točk.

Mourinho opozarja pred Valencio

Preden pa se bodo lahko Madridčani ukvarjali z nedeljskim derbijem, bodo morali najprej opraviti svojo nalogo. Real bo v soboto ob 21. uri gostoval na Mestalli, kjer je Mourinho v svojem prvem obdobju na klopi Reala nanizal več odmevnih zmag.

A Portugalec ni želel obujati spominov niti samozavesti črpati iz preteklih uspehov.

»Nisem človek, ki bi se preveč ukvarjal s preteklostjo. Bolj kot o Mestalli razmišljam o Valencii kot klubu. Najpomembnejša je jutrišnja tekma, ki jo štejem za eno najtežjih v celotnem prvenstvu. Imajo zelo zahtevnega in izkušenega trenerja, ki dobro ve, kakšno filozofijo želi pri svojih ekipah. Za nas bo to težka tekma. Če želimo zmagati, bomo morali biti na najvišji ravni.«

Na vprašanje, ali ga skrbi, da bi lahko prihajajoči reprezentančni premor prekinil odličen niz njegovega moštva, je Mourinho pozornost hitro preusmeril nazaj na Valencio.

»Jutrišnje tekme me je strah. 'Strah' seveda v narekovajih. Skrbi me zahtevnost tekme, reprezentanca pa ni moj problem. Prav nič me ne skrbi, če ima igralec čast nastopati za svojo državo. Moj problem je jutrišnja tekma proti spočiti ekipi, ki je imela ves teden za pripravo, in trenerju, ki se lahko ukvarja samo s tem, kako bo njegova ekipa igrala.«

Real v Valencio prihaja po napornem evropskem gostovanju pri AEK v Atenah, kjer je vpisal že peto zaporedno zmago, toda Mourinho tudi v zahtevnem urniku ne želi iskati morebitnih izgovorov.

»Mislim, da smo v redu. Iz Aten smo prispeli ob treh zjutraj, vendar smo ostali tukaj, da bi poskušali pridobiti še kakšno uro spanca. Včeraj smo opravili regeneracijski trening in odzivi igralcev so pozitivni. Težko bo, vendar iz tega ne bomo delali drame,« je stanje ekipe opisal Portugalec.

O Ronaldu: Želim si drugačnega slovesa

Veliko pozornosti je pritegnilo tudi vprašanje o Cristianu Ronaldu, ki je dan prej naznanil konec reprezentančne poti.

Mourinho, ki je svojega rojaka med letoma 2010 in 2013 vodil prav pri Realu, njegove odločitve ni želel podrobneje ocenjevati.

»Njegovo odločitev je treba spoštovati in jaz jo spoštujem. Kariere še ni končal. Tisti, ki ga poznajo, vedo, da ima še vedno cilje. Edino, kar si želim, je, da bi bilo njegovo slovo od igralske kariere drugačno od včerajšnjega.«

Dotaknil se je tudi vprašanja, ali si Ronalda po koncu kariere predstavlja v trenerski vlogi.

»Ne vem, kaj naj rečem. Za to je še prezgodaj.«

»Ekipa je nad igralcem«

Portugalec je spregovoril tudi o Viniciusu Juniorju, ki v zadnjem obdobju igra daleč od svoje najvišje ravni.

Mourinho je poudaril, da se pri izbiri enajsterice ne namerava prilagajati posameznikom.

»Zame je najpomembnejša ekipa. Nikoli nisem po lastni volji želel škodovati ekipi, da bi koristil posameznemu igralcu. Vinicius je igral na zadnjih dveh tekmah lige prvakov, drži. Ko se bo vrnil na svojo običajno raven in bo na voljo, bom temu primerno vodil situacijo.«

Poudaril je, da trener pri svojih odločitvah ne sme gledati zgolj ene tekme.

»Kot trener ne razmišljam od tekme do tekme, temveč tudi o zaporedju tekem, ki nas čaka. Tekma proti AEK je bila ena tistih, za katere sem menil, da ustrezajo Viniciusu. Trener mora narediti vse, da iz svojih igralcev izvleče najboljše, in preizkušati različne rešitve tako na individualni ravni kot pri njihovem učinku na moštvo.«

Nato je Brazilca tudi odločno branil.

»Slab igralec bo vedno slab igralec. Dober igralec pa bo imel tudi slabe dneve. Če bi bil Vinicius slab igralec, bi po tekmi v Atenah rekli, da je igral dobro. Nadaljeval bo delo, ko pa bo treba odločiti, kdo bo igral, bo ekipa vedno pred posameznikom.«

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Real MadridJose Mourinhola ligaValenciaFC BarcelonaVinicius Junioršpansko prvenstvoCristiano RonaldoJan OblakDiego SimeoneAtletico MadridMestallaAEK Atene

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