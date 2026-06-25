Mourinho razkril načrt: Mbappeja bo naredil še boljšega

Kylian Mbappe je eden izmed najboljših igralcev svetovnega prvenstva, na katerem je Francijo popeljal do dveh zmag in ob tem prispeval štiri zadetke. Na mundialu je tako znova pokazal, kako učinkovit je pred nasprotnikovimi vrati, novi trener madridskega Reala pa je napovedal, da bo pod njegovim vodstvom še boljši.

Portugalski strateg Jose Mourinho, ki se po vnovični izvolitvi Florentina Pereza kot predsednika kraljevega kluba vrača na madridsko klop, je v intervjuju za Vanity Fair spregovoril o njegovem povratku in tudi o francoskem napadalcu. »Ne zanikam, da imam rad Real Madrid in prav zato se vračam,« je pojasnil 63-letnik. »Čas je, da ostanemo zelo mirni, da analiziramo, kominiciramo, postavljamo vprašanja ter [za] zelo tekoč in iskren dialog.«

Novi stari trener madridskega kluba je dodal, da si želi igralce najprej spoznati, preden si bo ustvaril končno oceno. »Moram videti z lastnimi očmi, saj v tem trenutku vem le tisto, kar sem prebral v medijih in kar sem videl na televiziji. Moram spoznati igralce,« je dejal Mourinho, ki je nazadnje vodil lizbonsko Benfico, s katero je v portugalskem prvenstvu kljub sezoni brez poraza končal na tretjem mestu.

Jose Mourinho se bo znova usedel na madridsko klop. FOTO: Pedro Rocha/Reuters

Mbappe se je Realu pridružil pred dvema letoma in je od takrat zabil 86 zadetkov, a v Španiji še ni dosegel odmevnega uspeha. Nedavno so privrženci kluba začeli tudi s peticijo, v kateri zahtevajo njegov odhod, peticijo pa je podpisalo skoraj sto milijonov ljudi. »Edino, kar lahko rečem o Kylianu Mbappeju, je, da je fenomenalen igralec in poskušal mu bom pomagati, da bo še boljši, kot je zdaj,« je prepričan Portugalec. Prva tiskovna konferenca Mourinhovega drugega poglavja na klopi Reala je predvidena julija, ko se bodo začele priprave za novo sezono.