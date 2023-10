Mourinho se poslavlja, njegov stolček zanima velikega rivala

Jose Mourinho (60) bo nadaljeval sloves trenerske ptice selivke. Po koncu sezone bo zapustil klop Rome, ki je slabo štartala in je na 10. mestu v serie A.

Portugalčeva triletna pogodba se bo iztekla junija prihodnje leto, pogovorov o podaljšanju pa ni in jih tudi ne bo, trdijo italijanski mediji. Mourinho bo tako prevzel nov evropski klub ali pa sprejel ponudbo iz Savdske Arabije.

Roma bo iskala novega trenerja, zanimanje je že izrazil Antonio Conte (54), ki nima službe, odkar je lani zapustil Tottenham. »Zavrnil sem ponudbe z Bližnjega vzhoda, ker želim delati v Italiji. Nekega dne bi rad izkusil Romo ali Napoli,« je povedal Conte, ki bi ga gotovo zanimala tudi vrnitev v Juventus, s katerim je osvojil tri scudette (2011-2014).

Jose Mourinho zapušča klop Rome. FOTO: Reuters

Mourinho, ki je med drugimi vodil Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United in Tottenham, si za naslednika prav gotovo ne bi izbral Conteja, s katerim sta velika rivala in sta se v Italiji in Angliji večkrat zapletla v prepir.