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Nogomet

Mourinho še vedno z modrico pod očesom, zdaj končno tudi uradno predstavljen

Po več kot dveh mesecih od imenovanja je Real Portugalca tudi uradno predstavil, medtem ko je ta v slačilnici že uvedel tri železna pravila.
Real Madrid je generalko pred začetkom nove sezone opravil z odliko in Schalke v Gelsenkirchnu premagal s 3:0. FOTO: Ina Fassbender/AFP
Galerija
Real Madrid je generalko pred začetkom nove sezone opravil z odliko in Schalke v Gelsenkirchnu premagal s 3:0. FOTO: Ina Fassbender/AFP
Blaž Potočnik
18. 8. 2026 | 15:15
3:29
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Jose Mourinho je bil danes tudi uradno predstavljen kot novi trener Real Madrida. Čeprav ga je klub za naslednika Alvara Arbeloe imenoval že 11. junija, delo pa je prevzel ob začetku priprav 13. julija, je na uradno predstavitev čakal več kot dva meseca.

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Tudi ta je bila precej netipična za kraljevi klub. Real je pripravil kratek zasebni dogodek v sejni sobi svojega vadbenega centra, kjer sta Mourinha pričakala predsednik Florentino Perez in častni predsednik kluba Jose Martinez Pirri. Predstavitev je minila brez medijev in izjav, klub pa je fotografije in posnetke dogodka objavil šele nekaj ur pozneje.

Modrica sprožila ugibanja

Mourinho je sicer že na začetku svoje druge epizode pri Realu poskrbel, da se o njem znova veliko govori. Na zadnji pripravljalni tekmi proti Schalkeju se je pojavil z veliko modrico okoli desnega očesa, zaradi katere so se hitro pojavila ugibanja, kaj se mu je zgodilo.

Za poškodbo sicer ni bila kriva nobena slačilnična drama. Mourinho je na treningu spremljal svoje igralce, ko ga je žoga zadela naravnost v obraz. Ker je imel takrat na sebi očala, je udarec pustil precej vidne posledice. Portugalec je kljub temu brez težav nadaljeval delo.

»Žoga me je na treningu zadela naravnost v obraz. Če ne bi nosil očal, se verjetno ne bi zgodilo nič in modrice ne bi bilo. Ampak dobro je, lahko bi bilo precej huje,« je pojasnil Mourinho.

Pri Mourinhu zamujanje drago stane

Precej pomembneje za Real pa je, da je 63-letnik po vrnitvi v Madrid hitro posegel v vsakdan svojih zvezdnikov. Po poročanju Gazzette je zaostril predvsem pravila glede prehrane, točnosti in okrevanja po poškodbah.

Jedilnik ni več stvar osebne izbire. Klubski nutricionisti določajo zajtrk in prigrizke, igralci pa imajo precej manj svobode pri izbiri hrane kot v preteklosti. Mourinho obenem spodbuja skupne obroke celotnega moštva in strokovnega štaba, s katerimi želi okrepiti povezanost skupine.

Yan Diomande je proti Schalkeju prvič nastopil v dresu Real Madrida, potem ko je v igro vstopil v drugem polčasu. FOTO: Ina Fassbender/AFP
Yan Diomande je proti Schalkeju prvič nastopil v dresu Real Madrida, potem ko je v igro vstopil v drugem polčasu. FOTO: Ina Fassbender/AFP

Tudi zamujanje ima posledice. Igralci morajo biti v vadbenem centru Valdebebas že uro pred začetkom aktivnosti. Zamudnike najprej čaka individualno delo v telovadnici, ob resnejših kršitvah pa tudi visoka denarna kazen, pri čemer izjeme ne veljajo niti za največje zvezdnike.

Mourinho je posegel tudi v rehabilitacijo poškodovanih nogometašev. Okrevanje mora potekati pod nadzorom klubskega osebja v Valdebebasu, s čimer želi imeti Real precej več nadzora nad celotnim procesom vračanja igralcev na igrišče.

V soboto prvi pravi preizkus

Prvi pravi preizkus belih baletnikov bo sledil že v soboto, 22. avgusta, ko bo Real v uvodnem krogu nove ligaške sezone gostoval pri Espanyolu. Tekma se bo začela ob 21.30.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

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