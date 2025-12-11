Mourinho spregovoril o vrnitvi v Madrid

Real Madrid je sinoči izgubil na drugi zaporedni tekmi, po nedeljskem porazu proti Celti iz Viga, tokrat v ligi prvakov proti Manchester Cityju. Beli balet je v prednost popeljal Rodrygo, nato so Angleži z zadetkom Nica O'Reillyja izenačili, še pred koncem prvega polčasa je Erling Haaland v mrežo pospravil kazenski strel in tako postavil končni izid.

Zaradi slabih rezultatov v španskem prvenstvu – na zadnjih petih tekmah so Madridčani slavili le enkrat – se po poročanju več medijev trenerski stolček maje Xabiju Alonsu. Včerajšnji poraz stanja ni izboljšal, ob koncu tekme je bilo s štadiona slišati le glasne žvižge. A če bi se vodilni možje madridskega kluba odločili za zamenjavo, ta položaj ne bi zanimal nekdanjega prvega moža kluba, Joseja Mourinha.

Portugalski trener Benfice je bil o svoji morebitni vrnitvi na Bernabeu zelo jasen. »Teh vrat ni treba zapirati, saj so že zaprta. Zadeva je rešena, pozabite nanjo,« je bil odločen Portugalec. Dvainšestdesetletnik je v Madridu preživel tri leta, v katerih je osvojil špansko prvenstvo in kraljevi pokal.

Benfica je v portugalskem prvenstvu na tretjem mestu, v ligi prvakov se je zmage veselila na zadnjih dveh tekmah in zaseda 25. mesto. Včeraj je z 2:0 premagala italijanski Napoli, ki je bil pred tem neporažen na petih zaporednih tekmah.