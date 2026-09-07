Mourinhov fant, ki ga v Neaplju častijo skoraj kot Maradono

Scott McTominay je bil v minulih dveh sezonah eden od ključnih nogometašev Napolija, s katerim je osvojil italijansko prvenstvo in superpokal, izbran je bil za najboljšega igralca serie A za sezono 2024/25.

Škotski zvezni igralec je Anglijo zamenjal za Italijo pred dvema sezona, ko je presenetljivo zapustil Manchester United, pri katerem je pod taktirko Joseja Mourinha dobil priložnost na veliki sceni. Prav karizmatični Španec je bil osrednja tema pogovora 29-letnega Škota za italijanski časnik Corriere della Sera. Spregovoril je o svojem razvoju, obdobju pri Manchester Unitedu, Mourinhu, Real Madridu.

Na vprašanje, kaj bi storil, če bi ga poklical Mourinho in mu ponudil prestop v madridski Real, je odgovoril brez velikega razmišljanja: »Če bi se to zgodilo, bi razmislil.«

Mourinho ima pri McTominayu posebno mesto. Maja leta 2017 mu je omogočil prvi nastop za prvo ekipo Manchester Uniteda. V naslednji sezoni je Škot začel dobivati vse pomembnejšo vlogo in se postopoma uveljavil v članski ekipi.

Mourinho je v njem videl nekaj več. »Skoraj nihče ni pričakoval, da bom dosegel dosegel takšno raven,« je povedal McTominay, zaradi katerega si je Mourinho v klubu v slogu izborov za igralca meseca, trenerja meseca ... izmislil še priznanje »trenerjev igralca leta« (Manager's Player of the Year). Ker McTominay na interni podelitvi klubskih nagrad ni prejel priznanja.

Mourinho je oboževal Škota, vselej ga je imel za svojega fant (My boy), izpostavil je njegovo skromnost, delavnost in pripadnost moštvenemu duhu.

Jose Mourinho je dal prvi priložnost Scottu McTominayu. FOTO: Jason Cairnduff/Action Images Via Reuters

Čaka na operativni poseg

McTominay je v Neaplju že dobil status, ki si ga ob prihodu iz Anglije verjetno ni predstavljal. Njegove igre so navdušile tudi Diega Armanda Maradono mlajšega, sina legendarnega Argentinca.

»Po mojem očetu je McTominay najbolj odločilen igralec v zgodovini Napolija. Je temeljnega pomena,« je dejal Maradona mlajši.

Eden od motorjev Napolija ima trenutno zdravstvene težave. Zaradi blage in benigne srčne aritmije je odsoten z igrišč in ga v Londonu čaka poseg, s katerim naj bi težavo odpravili.

»Imam aritmijo in trenutno ne igram, vendar me to ne skrbi. Prestal bom poseg in se vrnil še močnejši,« je ostal optimist škotski reprezentant, za katerim marsikdo pri Manchester Unitedu ne spi dobro.