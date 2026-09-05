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Nogomet

Mourinhov Real prvič trčil ob zid: kaj se je v Sevilli zalomilo?

Madridčani so po treh prepričljivih zmagah prvič ostali brez točk, številke pa razkrivajo precej drugačno zgodbo od samega rezultata.
Kylian Mbappe je še na prejšnji tekmi blestel s hat-trickom, proti Betisu pa kljub številnim priložnostim in enajstmetrovki ni našel poti do mreže. FOTO: Jorge Guerrero/AFP
Galerija
Kylian Mbappe je še na prejšnji tekmi blestel s hat-trickom, proti Betisu pa kljub številnim priložnostim in enajstmetrovki ni našel poti do mreže. FOTO: Jorge Guerrero/AFP
Blaž Potočnik
5. 9. 2026 | 09:43
6:21
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Tri tekme, tri zmage in deset doseženih golov. Začetek drugega obdobja Joseja Mourinha na klopi Reala Madrida je ponudil skoraj vse, kar so si v španski prestolnici lahko želeli. V petek pa je prišel prvi udarec. Betis je Madridčane v Sevilli premagal z 1:0 in prvič razkril, kje bi lahko imel prenovljeni Real težave.

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Benjamin Šeško in Jaka Bijol imata različna načrta

Toda rezultat nekoliko vara.

Real ni bil nadigran. Ustvaril si je dovolj priložnosti, da bi tekmo lahko dobil precej udobno, vendar je tokrat odpovedalo prav tisto, kar je na prvih treh tekmah delovalo skoraj brezhibno – učinkovitost. Madridčani so tekmo končali z 20 streli in kar 3,16 pričakovanega gola (xG), kar je njihov najvišji xG brez doseženega zadetka od leta 2020.

»Ne vem, kako smo izgubili, saj smo kolektivno igrali zelo dobro,« je po tekmi priznal Mourinho. Glede na prikazano bi se mu zdel premalo celo remi.

Priložnosti so bile, zadetka ne

Poglavitni razlog za poraz je bil preprost: Real svojih priložnosti ni izkoristil.

Kylian Mbappe je proti vratom Betisa sprožil sedem strelov, zapravil dve veliki priložnosti in v sodnikovem dodatku še enajstmetrovko. Sam je zbral kar 1,78 pričakovanega gola, vendar mreže ni zatresel.

Tudi Vinicius Junior ni imel svojega večera. V prvem polčasu je sicer zadel okvir vrat, a je imel večji del tekme težave predvsem v dvobojih s Hectorjem Bellerinom in le redko prihajal v položaje, iz katerih je najbolj nevaren. Njegova najboljša poteza je prišla šele v zaključku, ko je z zunanjo stranjo stopala podal za spektakularen zadetek mladega Carlosa Espija, ki pa ga je VAR zaradi prepovedanega položaja razveljavil.

Španski mediji so po tekmi zato največ pozornosti namenili prav neučinkovitosti obeh zvezdnikov. Analitiki oddaje El Larguero so poudarili, da je Real ustvaril dovolj za zmago, toda na tekmah, ko njegova igra ni brezhibna, si toliko zapravljenih priložnosti preprosto ne more privoščiti.

Z odhodom Gülerja izgubil najnevarnejšega ustvarjalca

V prvem delu tekme je bil glavni motor Realove igre mladi Arda Güler.

Turški reprezentant je ustvaril kar sedem priložnosti za soigralce, daleč največ med Madridčani. Njegove podaje so znova in znova odpirale obrambo Betisa, toda zaradi rumenega kartona in nevarnosti drugega ga je Mourinho v 64. minuti potegnil iz igre.

Odločitev je bila razumljiva. Mourinho je po tekmi pojasnil, da Gülerja ni želel izgubiti zaradi izključitve. Toda Real je s tem ostal brez svojega najbolj kreativnega igralca prav v obdobju, ko je tekma postajala vse bolj zaprta.

Bernardo Silva, Trent Alexander-Arnold in Yan Diomande so Madridu sicer prinesli sveže noge, ne pa enake ustvarjalnosti. Trent je igro razširil s številnimi predložki, Diomande pa se v tekmo skoraj ni vključil. Precej več nevarnosti je pozneje v zgolj nekaj minutah ustvaril Espi.

Betis je tekmo odpeljal tja, kamor je želel

Prvi polčas je bil odprt in poln priložnosti, po odmoru pa se je podoba spremenila. Ritem je zaradi vročine in številnih prekinitev padel, rumeni kartoni so se množili, Betis pa je Madrid prisilil v precej manj tekočo tekmo.

Prav takšen potek je bolj ustrezal domačim.

Mourinho je po tekmi dejal, da so bili nogometaši Betisa bolj »prebrisani« in da so ob podpori občinstva znali bolje izkoristiti ključne trenutke, medtem ko je Real v takšnih situacijah deloval precej bolj naivno. Pozneje je pojasnil, da z »naivnostjo« ni kritiziral pristopa svojih igralcev, temveč predvsem to, da na sodnika niso skušali vplivati tako kot tekmeci. Kot primer je izpostavil Valverdeja, ki je po ostrem prekršku takoj vstal, medtem ko so nogometaši Betisa posledice prekrškov precej bolj poudarjali.

Njegov tekmec Manuel Pellegrini je na drugi strani zgodbo videl precej preprosteje: Betis je svoje priložnosti izkoristil, Real jih ni.

Odločilni trenutek je prišel v 81. minuti. Thibaut Courtois je najprej izvrstno ubranil strel z glavo Nelsona Deosse, odbito žogo pa je v mrežo pospravil rezervist Troy Parrott.

Real je imel nato dovolj priložnosti za odgovor. Mbappe je zadel prečko, Espijev gol je bil razveljavljen, globoko v sodnikovem dodatku pa je francoski zvezdnik dobil še zadnjo možnost z bele pike, a je Alvaro Valles njegov strel ubranil.

Prvi opozorilni znak, ne razlog za paniko

Poraz zato še ne pomeni, da je Mourinho po sijajnem začetku nenadoma izgubil pravo formulo.

Real je ustvarjal priložnosti, dobro napredoval z žogo in večji del tekme nadzoroval dogajanje. Dean Huijsen je bil znova zanesljiv v obrambi, Güler odličen pri ustvarjanju, tudi Jude Bellingham pa je predvsem v prvem polčasu dobro prebijal Betisove linije.

Toda tekma v Sevilli je razkrila tri stvari, ki jih prve zmage niso: Real potrebuje več zbranosti pred vrati, ob slabšem večeru Mbappeja in Viniciusa nima vedno zanesljive alternative, ob odhodu Gülerja pa se lahko njegova igra v napadu hitro spremeni iz tekoče v precej bolj predvidljivo.

Mourinho je sicer že pred gostovanjem opozoril, da bo moral biti Real proti Betisu na najvišji ravni, če želi zmagati. Tokrat je bil blizu, a je plačal ceno neučinkovitosti. Klasičen primer nenapisanega nogometnega pravila: kdor ne da, ta dobi.

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Real MadridJose Mourinhola ligaJude BellinghamKylian MbappeVinicius JuniorReal BetisSevillašpansko prvenstvoArda GülerManuel PellegriniThibaut CourtoisTroy ParrottAlvaro Valles

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