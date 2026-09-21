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PREMIUM   D+   |   Nogomet

Mož, ki je spisal zlato obdobje španskega nogometa

Španski selektor ima najvišje ambicije tudi po naslovu svetovnega prvaka. Prvi izziv močna reprezentanca Anglije, nato Hrvaška.
Luis de la Fuente je skoraj desetletje vodil španske mladinske selekcije. Foto Kai Pfaffenbach/Reuters
Galerija
Luis de la Fuente je skoraj desetletje vodil španske mladinske selekcije. Foto Kai Pfaffenbach/Reuters
Tim Erman
21. 9. 2026 | 05:00
6:38
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»Z vso skromnostjo in ponižnostjo, če obstaja v Španiji kdo, ki pozna sedanjost in prihodnost španskega nogometa, je to prav ta človek, ki sedi pred vami,« je leta 2022 predstavnikom medijev samozavestno povedal novoimenovani španski selektor Luis de la Fuente. V luči njegovih dosežkov so bile njegove takratne besede preroške, saj je v zadnjih štirih letih s Španijo postal svetovni in evropski prvak ter zmagovalec Uefine lige narodov.

Slednji dosežek bo želel ponoviti, a pot do lovorike bo dolga in zahtevna. Začela se bo z gostovanjem pri Angležih, nato bodo na Iberski polotok pripotovali Hrvati in Čehi. Še pred začetkom pa se je De la Fuente s Špansko nogometno zvezo (RFEF) dogovoril tudi o podaljšanju uspešnega sodelovanja do leta 2030, ko bo Španija skupaj s Portugalsko in Marokom gostila naslednje svetovno prvenstvo.

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NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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