Mož, ki je spisal zlato obdobje španskega nogometa

»Z vso skromnostjo in ponižnostjo, če obstaja v Španiji kdo, ki pozna sedanjost in prihodnost španskega nogometa, je to prav ta človek, ki sedi pred vami,« je leta 2022 predstavnikom medijev samozavestno povedal novoimenovani španski selektor Luis de la Fuente. V luči njegovih dosežkov so bile njegove takratne besede preroške, saj je v zadnjih štirih letih s Španijo postal svetovni in evropski prvak ter zmagovalec Uefine lige narodov.

Slednji dosežek bo želel ponoviti, a pot do lovorike bo dolga in zahtevna. Začela se bo z gostovanjem pri Angležih, nato bodo na Iberski polotok pripotovali Hrvati in Čehi. Še pred začetkom pa se je De la Fuente s Špansko nogometno zvezo (RFEF) dogovoril tudi o podaljšanju uspešnega sodelovanja do leta 2030, ko bo Španija skupaj s Portugalsko in Marokom gostila naslednje svetovno prvenstvo.