Mož za vse vloge

Realov Urugvajec Federico Valverde je nesporni junak prvih tekem osmine finala nogometne lige prvakov in najbrž bi tudi na uradnem tehtanju dosežka prejel sto odstotkov glasov. Trojček golov v enem od derbijev sodi v kategorijo presežkov in ima zanimivo ozadje. Natanko 26 tekem v ligi prvakov je imel raznovrstni 27-letni nogometaš strelsko sušo. Končal jo je proti Manchester Cityju, proti kateremu je do čudovitega sredinega večera zabil tudi svoj zadnji gol v ligi prvakov aprila 2024.

»Neverjetno, človek sanja o takšnih nočeh. Res sem se zabaval, že kar dolgo nisem tako užival v tekmi. Vesel sem, a predvsem sem navdušen nad zmago moštva,« je kapetan ekipe, ki je kljub izjemnemu talentu številnih igralcev presegla svoje sposobnosti, povedal po neverjetnem nogometnem večeru.