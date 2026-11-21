Spor med Ukrajinsko nogometno zvezo (UAF) in ukrajinskim nogometašem Mihajlom Mudrikom se je zaostril. Petindvajsetletnik je predsednika zveze Andrija Ševčenka obtožil laganja glede okoliščin njegovega pozitivnega dopinškega testa, zaradi katerega ni smel igrati med novembrom 2024 in julijem 2026.

Mudrik je v sredo dejal, da je prepovedana snov v njegovo telo prišla med reprezentančnimi pripravami. V odgovor je Ševčenko, nekdanji izvrstni napadalec, zatrdil, da so Mudrikovi zastopniki stopili v stik z UAF s predlogom, da bi našli zaposlenega, ki bi prevzel odgovornost za njegov dopinški test. Zveza je predlog zavrnila, Ševčenko pa je Mudrika pozval, naj predloži dokaze za svoje navedbe.

Sedaj se je nekdanji član Šahtarja iz Donecka odzval. Ševčenkove trditve je označil za lažne, saj pravi, da ne on ne njegovi zastopniki niso podali nobene takšne prošnje, na zvezo pa so se večkrat obrnili za pomoč pri ugotavljanju tega, kako je meldonij prišel v njegovo telo.

Andrij Ševčenko UAF vodi od leta 2024. FOTO: Matthew Childs/Action Images Via Reuters

»V več pismih, naslovljenih na UAF v tistem času, so moji odvetniki jasno poudarili, da iščemo resnične informacije, ki jih je mogoče neodvisno preveriti. Eno od teh pisem je UAF danes zjutraj posredovala medijem in iz njega jasno izhaja, da so moji odvetniki želeli 'resnične, preverljive in zanesljive informacije',« je zapisal.

Mudrik je še pojasnil, da je zveza »pridržala pomembne informacije in dokumente« in jih ni delila z njegovimi zastopniki. Obenem je dodal, da ima dokaze, ki jih je želel Ševčenko. »Poleg tega so pri UAF večkrat pokazali nepripravljenost za sodelovanje in celo poskušali zavajati mojo ekipo, da bi se distancirali od zadeve. Na primer, osebje UAF je na moji obravnavi pričalo, da nisem uporabljal njihovih prehranskih dopolnil, in gospod Ševčenko je to trditev ponovil v svoji izjavi – vendar imam sporočila prek WhatsAppa, ki dokazujejo, da sem njihove izdelke uporabljal med pripravami,« je sporočil.