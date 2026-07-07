Mundial gre h koncu, v Evropi pa začetek. Kidričani v četrtek v Tiraspolu

Mundial in nogometna sezona 2025/26 se prevešata v zaključni del, povsem nasprotno dinamiko ubira evropska nogometna krajina, v kateri se bo danes, jutri in v četrtek odprla klubska sezona 2026/27 s prvimi tekmami kvalifikacij za ligo prvakov (LP), evropsko ligo (EL) in konferenčno ligo (KL). Osrednja tekma iz slovenskega zornega kota bo v Moldaviji, kjer bo prva tekma 1. kola kvalifikacij za LP med moldavskim prvakom Petrcubom in albanskim Egnatio. V Moldaviji se v četrtek začenja evropski ples tudi za Aluminij, v prvi tekmi 1. kola kvalifikacij za EL bo gostoval pri staremu slovenskemu znancu in v Evropi uspešnemu Tiraspolu.