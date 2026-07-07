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PREMIUM   D+   |   Nogomet

Mundial gre h koncu, v Evropi pa začetek. Kidričani v četrtek v Tiraspolu

Danes, jutri in v četrtek prve tekme kvalifikacij 1. kola za ligo prvakov, evropsko in konferenčno ligo. Koper, Bravo in Celje v akcijo čez dva tedna.
Uvod v sezono bo pripadel slovenskemu pokalnemu prvaku Aluminiju. FOTO: Aleksander Golob
Galerija
Uvod v sezono bo pripadel slovenskemu pokalnemu prvaku Aluminiju. FOTO: Aleksander Golob
Gorazd Nejedly
7. 7. 2026 | 05:00
4:09
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Mundial in nogometna sezona 2025/26 se prevešata v zaključni del, povsem nasprotno dinamiko ubira evropska nogometna krajina, v kateri se bo danes, jutri in v četrtek odprla klubska sezona 2026/27 s prvimi tekmami kvalifikacij za ligo prvakov (LP), evropsko ligo (EL) in konferenčno ligo (KL). Osrednja tekma iz slovenskega zornega kota bo v Moldaviji, kjer bo prva tekma 1. kola kvalifikacij za LP med moldavskim prvakom Petrcubom in albanskim Egnatio. V Moldaviji se v četrtek začenja evropski ples tudi za Aluminij, v prvi tekmi 1. kola kvalifikacij za EL bo gostoval pri staremu slovenskemu znancu in v Evropi uspešnemu Tiraspolu.

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

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