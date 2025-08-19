  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    Mundial, kot ga še ni bilo, vsak dan bo zasenčil tudi superbowl

    Napovedi finančnih analitkov o nogometnem spektaklu prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki: lokalnim skupnostim bi prinesel ogromen gospodarski zagon.
    Američani s predsednikom Donaldom Trumpom, sicer nogometnim navdušencem, bodo naredili vse, da bo svetovno prvenstvo prihodnje leto prineslo tudi ogromen gospodarski zagon. FOTO: Amanda Perobelli/Reuters
    Američani s predsednikom Donaldom Trumpom, sicer nogometnim navdušencem, bodo naredili vse, da bo svetovno prvenstvo prihodnje leto prineslo tudi ogromen gospodarski zagon. FOTO: Amanda Perobelli/Reuters
    G. N.
    19. 8. 2025 | 15:26
    19. 8. 2025 | 15:33
    2:59
    Po poročanju New York Business Journala bo svetovno prvenstvo v nogometu prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki zasenčilo najbolj priljubljen športni dogodek v Ameriki, finalno tekmo v ameriškem nogometu – superbowl. Ta je letos v New Orleansu ustvaril devet milijonov evrov prihodkov od nastanitev. Z izjemnim povpraševanjem, ki se pričakuje med SP, bodo te številke presežene. Analitki, ki so za primerjavo vzeli prav New Orleans, so ocenili, da bi se lahko povprečni stroški nočitve v višini 1250 evrov, kar je že osemkrat več od standardne cene v mestu, med dogodkom še povečali.

    Podatki AirDNA kažejo, da je bila v dneh pred letošnjim Super Bowlom že dosežena številka devet milijonov evrov. Poleg tega podobna poročila kažejo, da je mesto zabeležilo 67,1-odstotno povečanje cen nastanitev.

    Rekordne napovedi so v skladu z razvojem nogometa. Odkar je bilo SP v nogometu leta 1994 prvič v Združenih državah Amerike, je bila rast panoge izjemna. Major League Soccer uživa močno mednarodno prepoznavnost, ki jo dodatno povečujejo prihodi največjih zvezdnikov, nkot je Lionel Messi v Miamiju.

    Eno od prejšnjih poročil je razkrilo, da New York in New Jersey v obdobju mundiala od  11. junija do 19. julija pričakujeta gospodarski dvig v višini 3 milijarde evrov. Presenetljivo je, da ta ocena izhaja iz le osmih tekem, ki so na sporedu na stadionu MetLife.

    Čeprav so razprodane tribune v New Yorku nekaj običajnega, naj bi SP prineslo povsem drugačne razsežnosti. Projekcije kažejo na 1,5 milijarde evrov porabe obiskovalcev med dogodkom, od tega bo 1,15 milijarde evrov prišlo iz dohodka, povezanega z delom.

    Pričakuje se tudi, da bo turnir v enem samem mesecu privabil 1,2 milijona navijačev, prihodek pa bo enak tistemu, ki ga stadion MetLife ustvari v celem desetletju.

    Na prizoriščih po vsej Severni Ameriki pričakujejo približno šest milijonov obiskovalcev. Navdušenje Američanov je veliko, poudarjajo, da bo SP dogodek, ki ga nihče ne sme zamuditi – ne glede na to, ali gre nogometnen navdušence ali ne. Vzdušje, ki ga bodo usatvrili nav ijači 48 reprezentanc, bo edinstveno in nepozabno.

    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Koristen korak, a nujni sistemski ukrepi

    Potrebujemo boljši prenos znanja, predvidljivo financiranje najbolj prebojnih inovacij, komercializacijo raziskav.
    Nejc Gole 19. 8. 2025 | 16:23
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Pogajanja v Ženevi

    Nafta je spet zmagala pred borci za manj plastike

    Večina držav je za zmanjšanje onesnaževanja s plastiko, toda v Združenih narodih je pomemben dogovor.
    Borut Tavčar 19. 8. 2025 | 16:10
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prenos znanja:

    Sporazum za razvoj biotehnologije in farmacije

    Rektorji treh fakultet so z Biotech Hills podpisali sporazum o sodelovanju
    Nejc Gole 19. 8. 2025 | 16:06
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Eemeli Peltonen

    Finski poslanec umrl v parlamentu

    Po poročanju finskega časopisa Iltalehti naj bi poslanec storil samomor.
    19. 8. 2025 | 15:58
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Mafijska likvidacija

    Pred smrtjo mislil, da je zgladil spor in da je varen

    Domnevna člana hudodelske združbe, ki naj bi v Ljubljani umorila Satka Zovka, krivdo zanikala.
    Aleksander Brudar 19. 8. 2025 | 15:58
    Preberite več
