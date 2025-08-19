Mundial, kot ga še ni bilo, vsak dan bo zasenčil tudi superbowl

Po poročanju New York Business Journala bo svetovno prvenstvo v nogometu prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki zasenčilo najbolj priljubljen športni dogodek v Ameriki, finalno tekmo v ameriškem nogometu – superbowl. Ta je letos v New Orleansu ustvaril devet milijonov evrov prihodkov od nastanitev. Z izjemnim povpraševanjem, ki se pričakuje med SP, bodo te številke presežene. Analitki, ki so za primerjavo vzeli prav New Orleans, so ocenili, da bi se lahko povprečni stroški nočitve v višini 1250 evrov, kar je že osemkrat več od standardne cene v mestu, med dogodkom še povečali.

Podatki AirDNA kažejo, da je bila v dneh pred letošnjim Super Bowlom že dosežena številka devet milijonov evrov. Poleg tega podobna poročila kažejo, da je mesto zabeležilo 67,1-odstotno povečanje cen nastanitev.

Rekordne napovedi so v skladu z razvojem nogometa. Odkar je bilo SP v nogometu leta 1994 prvič v Združenih državah Amerike, je bila rast panoge izjemna. Major League Soccer uživa močno mednarodno prepoznavnost, ki jo dodatno povečujejo prihodi največjih zvezdnikov, nkot je Lionel Messi v Miamiju.

Eno od prejšnjih poročil je razkrilo, da New York in New Jersey v obdobju mundiala od 11. junija do 19. julija pričakujeta gospodarski dvig v višini 3 milijarde evrov. Presenetljivo je, da ta ocena izhaja iz le osmih tekem, ki so na sporedu na stadionu MetLife.

Čeprav so razprodane tribune v New Yorku nekaj običajnega, naj bi SP prineslo povsem drugačne razsežnosti. Projekcije kažejo na 1,5 milijarde evrov porabe obiskovalcev med dogodkom, od tega bo 1,15 milijarde evrov prišlo iz dohodka, povezanega z delom.

Pričakuje se tudi, da bo turnir v enem samem mesecu privabil 1,2 milijona navijačev, prihodek pa bo enak tistemu, ki ga stadion MetLife ustvari v celem desetletju.

Na prizoriščih po vsej Severni Ameriki pričakujejo približno šest milijonov obiskovalcev. Navdušenje Američanov je veliko, poudarjajo, da bo SP dogodek, ki ga nihče ne sme zamuditi – ne glede na to, ali gre nogometnen navdušence ali ne. Vzdušje, ki ga bodo usatvrili nav ijači 48 reprezentanc, bo edinstveno in nepozabno.