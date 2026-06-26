Mundial tehnoloških velikanov, Apple proti Googlu, Meta proti Nvidii

Svetovno prvenstvo v nogometu je ZDA je sprožilo neponovljivo nogometno mrzlico, ki briše meje med amaterskim športom, visoko tehnologijo in pop kulturo. Dolgo je veljalo, da je nogomet v ZDA drugorazredni šport, zaprt v okvirje mladinskih šol in študentskih lig, medtem ko so primat držali ameriški nogomet, košarka in baseball. Junij 2026 pa predstavlja dokončni tektonski premik. Gostovanje svetovnega prvenstva, ki se premierno odvija v razširjenem formatu z 48 reprezentancami, je po vsej državi – še posebej pa v športno in gospodarsko vplivnih regijah, kot sta Kalifornija in New York – sprožilo evforijo, ki spreminja družbene navade Američanov.

Tekme ameriške nogometne reprezentance so postale prvovrstni družbeni dogodek, na katerem ne manjka največjih uspešnežev. FOTO: Matthew Childs/Reuters

Od tehnoloških pisarn do navijaških con

Vpliv turnirja je najočitnejši prav v okolici ključnih prizorišč, kot sta stadion SoFi v Los Angelesu in stadion Levi's v San Franciscu. Nogometna mrzlica je v celoti zajela celo tehnološki sektor v Silicijevi dolini. Kot poročajo lokalni organizatorji lig, zaposleni pri Googlu, Meti in Applu med delovnim časom množično obiskujejo uradne navijaške cone (Fan Zones), po koncu službe pa se tekmovalnosti iz pisarn selijo na igrišča, kjer amaterski turnirji zaradi splošne evforije dosegajo vrhunec tekmovalnosti in finančnih vložkov.

Svetovna meka tehnoloških velikanov, kot so Apple, Google, Meta in Nvidia, je razvila lasten, visoko tekmovalen sistem amaterskih nogometnih lig, kjer inženirji za zmago ne oklevajo najeti celo nekdanjih profesionalcev.

Lionel Messi je magnet, ki polni stadione v ZDA. FOTO: Michael Steele/Getty Images Via AFP

Nogomet ima to moč, da prodre v prav vsak kotiček sveta, in Silicijeva dolina v okolici zaliva San Francisco pri tem ni izjema. V neposredni bližini stadiona Levi's, ki te dni gosti tekme svetovnega prvenstva, se razprostirajo impresivni kampusi tehnoloških velikanov. Tam, kjer se začetne letne plače mladih inženirjev gibljejo okoli 120.000 evrov, se po koncu delovnika začne povsem drugačna bitka. Ko ura bije konec delovnega časa, namreč začne teči nogometna žoga v amaterskih ligah, ki pa so vse prej kot sproščene.

Tekmovalnost milijardnih korporacij

V regiji, ki sega od prestižnega Palo Alta pa vse do lig latinskoameriške skupnosti, socialne razlike med inženirji Appla in lokalnimi vrtnarji na igrišču sprva izginejo, toda le dokler v igro ne vstopi denar.

»Zmagovalno in neizprosen tekmovalni značaj, ki ga ti ljudje kažejo v svojih uspešnih karierah, neposredno prenašajo na igrišče. Ko gre za pomembno tekmo, jim ni mar zapraviti denarja, da v ekipo pripeljejo nekdanje profesionalne nogometaše iz Kolumbije ali Mehike,« je pojasnil Jorge Fernández, organizator več lokalnih lig in trener kluba Silicon Valley FC.

Ekonomski standard teh tehnoloških strokovnjakov omogoča ekscese, ki so v običajnem amaterskem športu nepredstavljivi. Za ključne tekme zunanjim okrepitvam plačajo letalske karte, nastanitev v hotelih in do 200 dolarjev honorarja na tekmo. Ker so v regiji izjemno priljubljeni tako imenovani »ekspresni turnirji«, ki trajajo le en dan, lahko najeti igralec v enem popoldnevu zasluži tudi do 900 evrov čistega zaslužka. Za Tehnološki zanesenjaki tehnološke zanesenjake, ki upravljajo z milijonskimi proračuni, je to zanemarljiv strošek, če jim le prinese naslov prvaka.

Ameriški selektor Mauricio Pochettino je že eden od najbolj prepoznavnih in priljubljenih mož v ZDA. FOTO: Matthew Childs Reuters

Med amaterji celo veterani pokala Libertadores

Povezave, ki jih imajo zaposleni v Silicijevi dolini z mednarodnim okoljem, so ključne pri novačenju igralcev. Na lokalnih igriščih v Santa Clari tako ni nenavadno srečati nogometašev, ki so še pred nekaj leti igrali v najmočnejših južnoameriških ligah ali elitnem pokalu Libertadores (južnoameriški različici lige prvakov), kot so Herbert Soto, Andrés Chitiva, Miguel León ali Cristian Valencia.

»Takoj se opazi, da gre za ljudi, ki so vajeni dosegati svoje cilje in zmagovati. Delajo v enem najbogatejših predelov sveta, vodijo velike ekipe zaposlenih in ta miselnost se ne spremeni, ko oblečejo dres,« dodaja Fernández. Rivalstvo med zaposlenimi iz različnih podjetij – denimo Apple proti Googlu – pogosto privede do izjemno napetih situacij in celo pretepov na igrišču. Prijateljski nogomet v Silicijevi dolini je tako postal podaljšek neusmiljenega korporativnega boja, kjer šteje le končni uspeh.