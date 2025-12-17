Mundialska norija v polnem zagonu, tudi za namestitev bogastvo

Dobre pol leta pred svetovnim prvenstvom je nogometne navdušence že zajela v športu neprimerljiva evforija. Toda mundial v ZDA, Kanadi in Mehiki prinaša za milijone navijačev, ki bi želeli biti na prizoriščih tekem, tudi negativne posledice za žepe. Visokim cenam vstopnic je poslovna forma ponudbe in povpraševanja do neba dvignila tudi cene hotelskih namestitev. V Mehiki, ki si od gostiteljstva prvenstva obeta izjemen gospodarski zagon, so navijače vznemirile namestitev v glavnem mestu Ciudad de México na dan otvoritvene tekme SP (11. junij) med Mehiko in Južno Afriko. Sprožila je tako evforijo, kot da bi želeli biti na tekmi vsi Mehičani. A zato bodo morali zapraviti celo premoženje.

Študija pri The Athletic, športne dela medijskega velikana The New York Times, je razkrila, da so se cene hotelov zvišale za do 961 odstotkov, v nekaterih primerih so presegle 2300 odstotkov. Analiza je primerjala cene sob, ki so na voljo tri tedne pred nogometnim dnevom D, s cenami med tekmami svetovnega prvenstva. Povprečna nočitev v šestih hotelih v Mexico Cityju se je zvišale s približno 146 evrov na 1330 evrov. Študija je predstavila konkreten primer; namestitev v hotelu Le Méridien Mexico City Reforma z 10. junija na 11. je s 146 evrov skočila na 3300 evrov.

Navijači se lahko tolažijo, da bodo pred televizijskimi zasloni lahko najbolj udobno in poceni spremljali tekme.