Mundialski fijasko Nemčije odpihnil Juliana Nagelsmanna

Po poročanju časnika Bild je vodstvo Nogometne zveze Nemčije (DFB) po neuspešnem nastopu na svetovnem prvenstvu razrešilo selektorja Juliana Nagelsmanna.

Najslavnejši nogometni vplivnež Fabrizio Romano je že pred dnevi poročal, da je nekdanji trener Liverpoola Jürgen Klopp pripravljen prevzeti vodenje nemške reprezentance in se po dveh letih vrniti na trenersko klop.

»Vsekakor nisem človek, ki bi bežal,« se je po porazu še oklepal stolčka Nagelsmann, ki med triurnim tajnim zagovorom na sedežu (DFB) v Frankfurtu ni prepričal šefv, vključno s predsednikom Berndom Neuendorfom (64), predsednikom Bundeslige Hansom-Joachimom Watzkejem (67), športnim direktorjem Rudijem Völlerjem (66) in generalnim direktorjem DFB Andreasom Rettigom (63). Poslušali so Nagelsmannovo razlago o izpadu Nemčije v osmini finala svetovnega prvenstva, a njegovi argumenti očitno niso bili dovolj prepričljivi.

Nagelsmann je reprezentanco prevzel poleti 2023 z nalogo, da prekine niz razočaranj Nemčije na velikih tekmovanjih. Delni uspeh je dosegel na evropskem prvenstvu leta 2024, kjer je Nemčija izpadla v četrtfinalu proti poznejši evropski prvakinji Španiji.

Na svetovnem prvenstvu 2026 so bila pričakovanja precej višja. Nemčija je namreč po dveh zaporednih izpadih že v skupinskem delu želela znova poseči po vrhunskem dosežku, vendar ji to ni uspelo. V šestnajstini finala jo je po enajstmetrovkah izločil Paragvaj.

Izpad je sprožil val kritik med navijači in v javnosti, ki je zahtevala Nagelsmannov odstop. Nemški strateg tega ni storil, vodstvo zveze pa se je zdaj odločilo za njegovo razrešitev.