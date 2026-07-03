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Nogomet

Mundialski fijasko Nemčije odpihnil Juliana Nagelsmanna

Vodstvo Nogometne zveze Nemčije je po porazu proti Paragvaju in slovesu od svetovnega prvenatva v nogometu v šestnajstini finala razrešilo selektorja.
(FILES) Germany's head coach Julian Nagelsmann looks on ahead of the 2026 World Cup round of 32 football match between Germany and Paraguay at the Boston Stadium in Foxborough on June 29, 2026. Julian Nagelsmann is reportedly set to be sacked as Germany coach, tabloid Bild reported July 2, 2026, with former Liverpool manager Jurgen Klopp the favourite to take over in the dugout. (Photo by Odd ANDERSEN/AFP) Foto Odd Andersen Afp
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(FILES) Germany's head coach Julian Nagelsmann looks on ahead of the 2026 World Cup round of 32 football match between Germany and Paraguay at the Boston Stadium in Foxborough on June 29, 2026. Julian Nagelsmann is reportedly set to be sacked as Germany coach, tabloid Bild reported July 2, 2026, with former Liverpool manager Jurgen Klopp the favourite to take over in the dugout. (Photo by Odd ANDERSEN/AFP) Foto Odd Andersen Afp
G. N.
3. 7. 2026 | 08:18
3. 7. 2026 | 08:22
2:08
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Po poročanju časnika Bild je vodstvo Nogometne zveze Nemčije (DFB) po neuspešnem nastopu na svetovnem prvenstvu razrešilo selektorja Juliana Nagelsmanna.

Najslavnejši nogometni vplivnež Fabrizio Romano je že pred dnevi poročal, da je nekdanji trener Liverpoola Jürgen Klopp pripravljen prevzeti vodenje nemške reprezentance in se po dveh letih vrniti na trenersko klop.

»Vsekakor nisem človek, ki bi bežal,« se je po porazu še oklepal stolčka Nagelsmann, ki med triurnim tajnim zagovorom na sedežu (DFB) v Frankfurtu ni prepričal šefv, vključno s predsednikom Berndom Neuendorfom (64), predsednikom Bundeslige Hansom-Joachimom Watzkejem (67), športnim direktorjem Rudijem Völlerjem (66) in generalnim direktorjem DFB Andreasom Rettigom (63). Poslušali so Nagelsmannovo razlago o izpadu Nemčije v osmini finala svetovnega prvenstva, a njegovi argumenti očitno niso bili dovolj prepričljivi.

Nagelsmann je reprezentanco prevzel poleti 2023 z nalogo, da prekine niz razočaranj Nemčije na velikih tekmovanjih. Delni uspeh je dosegel na evropskem prvenstvu leta 2024, kjer je Nemčija izpadla v četrtfinalu proti poznejši evropski prvakinji Španiji.

Na svetovnem prvenstvu 2026 so bila pričakovanja precej višja. Nemčija je namreč po dveh zaporednih izpadih že v skupinskem delu želela znova poseči po vrhunskem dosežku, vendar ji to ni uspelo. V šestnajstini finala jo je po enajstmetrovkah izločil Paragvaj.

Izpad je sprožil val kritik med navijači in v javnosti, ki je zahtevala Nagelsmannov odstop. Nemški strateg tega ni storil, vodstvo zveze pa se je zdaj odločilo za njegovo razrešitev.

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Julian NagelsmannJurgen KloppSP 2026Nemčijasvetovno prvenstvo v nogometu

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