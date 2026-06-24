Munoz prebil kongovski zid, Kolumbija na vrhu pred Portugalsko

Kolumbija je v drugem krogu svetovnega prvenstva v Guadalajari premagala DR Kongo z 1:0 in si že zagotovila nastop med 32 najboljšimi. Odpor afriške zasedbe je v 76. minuti zlomil Daniel Munoz, ki je na drugi tekmi prvenstva znova stopil v ospredje.

Kolumbijci so po uvodni zmagi nad Uzbekistanom v dvoboj vstopili kot favoriti, a proti čvrsto postavljenim Kongovcem dolgo niso našli poti do mreže. Munoz je sicer že v osmi minuti poslal žogo v gol, vendar je VAR zadetek razveljavil zaradi prepovedanega položaja.

Lionel Mpasi je z vrsto odličnih posredovanj dolgo ohranjal DR Kongo v igri. FOTO: Daniel Becerril/Reuters

Mpasi dolgo držal kongovski zid pokonci

Kolumbija je imela izrazito premoč v posesti žoge in ustvarjenih priložnostih, toda vratar DR Konga Lionel Mpasi je dolgo ohranjal svojo mrežo nedotaknjeno. V 11. minuti je ustavil silovit poskus Jamesa Rodrigueza, nato pa še strela Jhona Ariasa in Luisa Diaza.

Do odmora so Kolumbijci sprožili kar 15 strelov, od tega šest v okvir vrat, vendar Mpasi ni klonil. DR Kongo je potrpežljivo čakal na svoje priložnosti in bil najnevarnejši ob redkih protinapadih.

Tudi po odmoru se je nadaljeval pritisk južnoameriške zasedbe. Diazu je v 51. minuti zadetek znova preprečil razpoloženi Mpasi, Arias pa je odbito žogo poslal mimo vrat. Selektor Nestor Lorenzo je nato v igro poslal Juana Fernanda Quintera in Jhona Cordobo, Kolumbijci pa so z osveženimi napadalnimi vrstami samo še stopnjevali obleganje kongovskega zidu.

Daniel Munoz, desni bočni branilec Crystal Palacea, je v 76. minuti odločil dvoboj z DR Kongom. FOTO: Raquel Cunha/Reuters

Munoz v pravem trenutku

Odločilna akcija je prišla v 76. minuti. Quintero je s podajo našel Munoza na desni strani kazenskega prostora, branilec Crystal Palacea pa je s strelom, ki se je na poti proti vratom še odbil, vendarle premagal Mpasija.

DR Kongo je v končnici poskušal odgovoriti, toda Kolumbijci so prednost zadržali. Diaz je sicer dosegel še drugi gol, vendar je bil tudi ta zaradi prepovedanega položaja razveljavljen.

Munoz je po tekmi zasluge za odločilni gol pripisal ekipi. »Samo zato, ker sem dosegel gol, še ne pomeni, da sem zvezdnik. Zvezda je Kolumbija. Vsi smo v tem skupaj, ena družina,« je dejal.

Lorenzo je poudaril, da je bilo proti discipliniranemu tekmecu ključno ostati potrpežljiv. »Proti takšni ekipi moraš najti prostor med linijami. Če si preveč predvidljiv, te pritisnejo in udarijo iz protinapada,« je pojasnil.

Desabre priznal kolumbijsko premoč

Selektor DR Konga Sebastien Desabre je po porazu priznal, da je bila Kolumbija boljši tekmec, vendar pozval svoje igralce, naj hitro usmerijo pogled proti odločilni tekmi z Uzbekistanom.

DR Kongo je imel zlasti v drugem polčasu več dobrih priložnosti, ki pa so ostale neizkoriščene. FOTO: Daniel Becerril/Reuters

»Poraz moramo sprejeti, ohraniti dvignjene glave in se čim prej vrniti v boj,« je dejal francoski trener.

»Remi bi bil dober izid, vendar moramo priznati, da je bila Kolumbija boljša. Ima odlično igro v posesti žoge. V tekmo smo vstopili prepozno, drugi polčas je bil boljši, a takšen je nogomet. Analizirati moramo, kaj se je zgodilo, in iti naprej,« je dodal Desabre.

Za konec se je ozrl še proti Uzbekistanu: »To bo zahtevna tekma, saj se dobro branijo, a dali bomo vse od sebe. Zdaj se moramo odpočiti in obnoviti energijo.«

Kolumbija ima po dveh tekmah šest točk in je že med 32 najboljšimi. Za prvo mesto v skupini K ji bo proti Portugalski zadoščal remi. DR Kongo ostaja pri eni točki in bo za ohranitev upanja na napredovanje potreboval zmago proti Uzbekistanu.