Brdo pri Kranju - Nogometaši Mure so se gladko uvrstili v finale pokalnega tekmovanja NZS, potem ko so v nacionalnem nogometnem centru na Brdu ugnali moštvo Aluminija s 4:0 (1:0; Bobičanec 2, Maroša, Šušnjara).



Tako so Prekmurci že drugič v petih dneh ugnali tekmece iz Kidričevega, v velikem finalu pa se bodo pomerili z zmagovalcem jutrišnjega dvoboja (17.30) med Nafto in Radomljami.



Več sledi.