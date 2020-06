Mura drugič ali Nafta prvič?

Brdo pri Kranju

- Nogometna kluba iz Prekmurja, Mura in Nafta, sta ob 17.30 v nacionalnem nogometnem centru na Brdu pri Kranju začela finale pokala Slovenije. Pred praznimi tribunami je vloga favorita na strani prvoligaša iz Murske Sobote, drugoligaš iz Lendave pa stavi na nepredvidljivost derbija v prvem nastopu v finalu slovenskega pokala.Mura je doslej dvakrat nastopila v finalu slovenskega pokala. V sezoni 1993/94 so morali priznati premoč Mariboru, ki je bil po dveh tekmah boljši s 3:2, leto kasneje pa so po zmagi nad Celjem (skupni izid 2:1) osvojili doslej edino pokalno lovoriko.Petindvajset let kasneje imajo lepo priložnost, da se še drugič vpišejo na seznam zmagovalcev. Na strani Mure je trenutna forma, ki je z izjemo poraza proti Bravu (0:1) v zadnjem krogu državnega prvenstva zelo dobra. Druga prednost Murašev je, za razliko od tekmeca iz Lendave, da so v polnem tekmovalnem ritmu.Nafta, ki igra v drugi ligi, je pod vodstvomv tem koledarskem letu odigrala vsega dve uradni tekmi, saj je Nogometna zveza Slovenije predčasno prekinila tekmovanje v drugem rangu. Tako so Lendavčani, z izjemo prijateljskih tekem, s katerimi so ohranjali formo, odigrali le eno prvenstveno tekmo pred nastopom epidemije novega koronavirusa ter pokalni polfinale proti Radomljam.Tistega so nogometaši Nafte dobili po izvajanju enajstmetrovk (1:1, 4:2), za finale pa so zaradi rdečih kartonov na tekmi izgubili takokot. Na voljo ne bo niti, ki bo počival zaradi treh rumenih kartonov. Kot pravijo v tabora Nafte, kljub oslabljeni ekipi stavijo na čvrsto obrambo in nepredvidljivost lokalnega derbija.Mura kadrovskih težav nima. Na voljo bo tudi, ki je po poškodbi opravil tri treninge na polni obremenitvi in bo na voljo trenerjuza nastop na tekmi. Mura je v polfinalu ugnala moštvo Aluminija (4:0), od vloge favoritov pa tudi v finalu ne bežijo.